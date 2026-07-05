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Не таков он и враг: ученые обнаружили неожиданные последствия диеты без сахара

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июля 2026, 19:00 3 мин.
Почему нашему организму все же нужна небольшая порция сахара
Фото Pexels

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