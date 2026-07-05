Не таков он и враг: ученые обнаружили неожиданные последствия диеты без сахара

Мы привыкли думать, что сахар — это главный враг красоты и долголетия. Стоматологи пугают кариесом, диетологи — лишними килограммами, а терапевты — диабетом.

Однако свежее исследование ученых из Института диабета Дасман заставляет взглянуть на белую смерть под совершенно другим углом. Оказывается, тотальное исключение сахара из рациона может спровоцировать побочные эффекты, о которых раньше никто не догадывался. Об этом пишет ScienceAlert.

Эксперимент, бросающий вызов стандартам

Исследователи провели эксперимент на мышах, разделив их на группы. Животных держали на диете с низким содержанием жиров, но с одним нюансом: части из них полностью убрали сахарозу (обычный сахар), а другим — оставили. Результаты 16-недельного наблюдения оказались ошеломляющими.

Выяснилось, что у подопытных, которые совсем не потребляли сахар, начались серьезные проблемы с обменом веществ. В частности, врачи зафиксировали накопление жира в печени, хотя вес животных оставался таким же, как и у тех, кто лакомился сахарозой.

Кишечник в зоне риска

Одним из наиболее тревожных последствий стал упадок микробиоты кишечника. У мышей без сахара резко сократилось количество полезных бактерий, зато появилось больше штаммов, провоцирующих воспаление.

Иммунолог Рашид Ахмад объясняет это так:

Наши результаты свидетельствуют, что полное исключение сахарозы нарушает природный баланс. Сахар — это не только калории, но и источник энергии для бактерий, живущих внутри нас. Без сбалансированных углеводов иммунная система и кишечник начинают давать сбои.

Самое странное то, что отказ от сахара не уберег животных от проблем, которые обычно ассоциируются с его избытком. У группы без сахара ухудшился контроль глюкозы в крови и появились признаки инсулинорезистентности — прямого пути к диабету 2 типа. Это ставит под сомнение популярную идею о том, что чем меньше сладкого, тем лучше работает инсулин.

Пока что ученые советуют не спешить с выводами. Во-первых, это исследование на мелких животных, и то, что работает для мышей, не всегда идентично повторяется у людей. Во-вторых, диетология — это наука о балансе, а не о радикальных ограничениях.

Врач Ннеома Опараджи отмечает:

— Это исследование интересно тем, что оно разбивает упрощенную схему “сахар — это зло”. Питание гораздо сложнее, чем просто исключение одного ингредиента. Важно не просто убрать сладкое, а поддерживать здоровую микрофлору всего организма.

Исследование, представленное на ежегодной встрече Эндокринного общества, напоминает нам старую истину: любая крайность может быть вредной. Полное исключение углеводов, даже таких простых, как сахар, может стать для организма не оздоровлением, а серьезным стрессовым тригером.

Поэтому, возможно, небольшая ложка сахара в утреннем кофе — это не преступление против здоровья, а необходимое топливо для вашего внутреннего микромира. Дальнейшие исследования на людях должны окончательно расставить точки над и в этом сладком вопросе.

Ранее мы писали, когда можно давать ребенку сладкое.

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