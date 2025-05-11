“Хочу дать ребенку десерт. С какого возраста это можно делать и в каком количестве?”

Дети-цветы и дети-радость, и потому родителям часто хочется сделать вкусненький сюрприз для малышей. Часто счастливое детство ассоциируется у нас со сладостями и неограниченным количеством десертов.

Современные родители осторожно относятся к сладостям для малышей. В частности, многие пытаются ограничить ребенка до того возраста, пока это вообще возможно в современных реалиях. С другой стороны, есть и те родители, которые убеждены: ограничения только вредят и физическому, и эмоциональному здоровью.

Так когда можно давать ребенку сахар и вообще стоит ли это делать?

Когда ребенку можно давать сладкое

ВОЗ не советует вводить в детский рацион добавленный сахар в блюдах и напитках до двух лет. В Великобритании этот предельный возраст еще выше — четыре года.

Можно начать давать сладкое детям с трех-пяти лет, но надо на уровне семьи экологически это объяснить и не навредить ребенку запретами.

Я не рекомендую смещать этот предел вниз и предлагать детям сладости с добавленным сахаром до двух лет.

Если же ребенку пока нельзя давать сладкое, то это нужно объяснять экологически с учетом возраста ребенка. Можно объяснить, что разные продукты мы употребляем в разном возрасте, и как только это станет разрешенным, ребенка обязательно угостят.

Следует также помнить о норме количества сахара в рационе ребенка. Европейское общество детской гастроэнтерологии советует:

2-4 года — не более четырех чайных ложек;

4-7 лет — не более пяти чайных ложек;

7-10 лет — не более шести чайных ложек;

10-13 лет — не более семи чайных ложек;

13-15 лет — не более восьми чайных ложек;

15-19 лет — не более девяти чайных ложек.

ВОЗ рекомендует не превышать 5% потребленной за сутки пищи в вопросе сахара в рационе ребенка.

Ребенок без разрешения ест сладкое: что делать

Если ребенок без разрешения взял со стола сладкое и начал есть, нельзя вырывать с рук ребенка. Это может сформировать страх или сильную вожделенность, ребенок начнет понимать, что этому уделяют много внимания и это нечто особенное.

Если это целый эклер, например, можно сказать: “Ты взял(-а) эклер, видишь, он большой, давай еще несколько кусочков съешь, а остальное оставим, потому что для тебя это пока многовато”.

Также нужно дозировать сладкие газированные напитки, соки и компоты.

В цельных фруктах и ​​ягодах содержится клетчатка. Потребление клетчатки очень важно для нашего здоровья, прекрасно, если удается потреблять клетчатку во время каждого приема пищи. Когда мы варим компоты из фруктов и ягод, мы теряем клетчатку.

Летом же актуален вопрос: можно ли давать ребенку сезонные ягоды и с какого возраста? Мы объясняли это в нашем другом материале.

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