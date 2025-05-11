“Хочу дать ребенку десерт. С какого возраста это можно делать и в каком количестве?”

Фото Unsplash Дети-цветы и дети-радость, и потому родителям часто хочется сделать вкусненький сюрприз для малышей. Часто счастливое детство ассоциируется у нас со сладостями и неограниченным количеством десертов. Современные родители осторожно относятся к сладостям для малышей. В частности, многие пытаются ограничить ребенка до того возраста, пока это вообще возможно в современных реалиях. С другой стороны, есть и те родители, которые убеждены: ограничения только вредят и физическому, и эмоциональному здоровью. Так когда можно давать ребенку сахар и вообще стоит ли это делать?Когда ребенку можно давать сладкое ВОЗ не советует вводить в детский рацион добавленный сахар в блюдах и напитках до двух лет. В Великобритании этот предельный возраст еще выше — четыре года. Можно начать давать сладкое детям с трех-пяти лет, но надо на уровне семьи экологически это объяснить и не навредить ребенку запретами. Я не рекомендую смещать этот предел вниз и предлагать детям сладости с добавленным сахаром до двух лет. Если же ребенку пока нельзя давать сладкое, то это нужно объяснять экологически с учетом возраста ребенка. Можно объяснить, что разные продукты мы употребляем в разном возрасте, и как только это станет разрешенным, ребенка обязательно угостят. Рexels Следует также помнить о норме количества сахара в рационе ребенка. Европейское общество детской гастроэнтерологии советует: 2-4 года — не более четырех чайных ложек; 4-7 лет — не более пяти чайных ложек; 7-10 лет — не более шести чайных ложек; 10-13 лет — не более семи чайных ложек; 13-15 лет — не более восьми чайных ложек; 15-19 лет — не более девяти чайных ложек. ВОЗ рекомендует не превышать 5% потребленной за сутки пищи в вопросе сахара в рационе ребенка. Читать по теме ”Что делать, если у моего ребенка высокий уровень холестерина?” Педиатр рассказала, какие причины, последствия и методы профилактики высокого холестерина в детском возрасте. Ребенок без разрешения ест сладкое: что делать Если ребенок без разрешения взял со стола сладкое и начал есть, нельзя вырывать с рук ребенка. Это может сформировать страх или сильную вожделенность, ребенок начнет понимать, что этому уделяют много внимания и это нечто особенное. Если это целый эклер, например, можно сказать: “Ты взял(-а) эклер, видишь, он большой, давай еще несколько кусочков съешь, а остальное оставим, потому что для тебя это пока многовато”. Также нужно дозировать сладкие газированные напитки, соки и компоты. В цельных фруктах и ягодах содержится клетчатка. Потребление клетчатки очень важно для нашего здоровья, прекрасно, если удается потреблять клетчатку во время каждого приема пищи. Когда мы варим компоты из фруктов и ягод, мы теряем клетчатку. Летом же актуален вопрос: можно ли давать ребенку сезонные ягоды и с какого возраста? Мы объясняли это в нашем другом материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Еда, напитки, Развитие ребенка Источник The Village Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter