Советы

“Хочу дать ребенку десерт. С какого возраста это можно делать и в каком количестве?”

Отвечает
“Хочу дать ребенку десерт. С какого возраста это можно делать и в каком количестве?”
Анна Пархоменко

Врач-диетолог

Виктория Мельник, журналист сайта 11 мая 2025, 17:00
когда можно давать ребенку сладкое
Фото Unsplash

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