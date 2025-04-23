“Что делать, если у моего ребенка высокий уровень холестерина?”

События, разворачивающиеся в современном мире, непросто выдержать не только взрослым, но и детям. Поэтому их так важно с особой бдительностью беречь, в частности следить, чтобы анализы крови не показали высокий уровень холестерина. Он может повлиять на здоровье сердца и сосудов.

Но если ты видишь такие показатели в анализах ребенка, не стоит сразу впадать в панику. Все можно скорректировать. Как именно? Педиатр, аллерголог, пульмонолог Майя Руселевич вместе с кардиологом Верой Горбачевой рассказали, какие причины, последствия и методы профилактики высокого холестерина в детском возрасте.

Высокий уровень холестерина у ребенка

В первую очередь важно не забывать, что холестерин — это составной элемент клеточных мембран, производимый печенью. Он нужен, чтобы продуцировать гормоны такие, как, например, эстроген и тестостерон, а также витамин D.

Холестерин в крови объединяется с белками, чтобы двигаться с кровотоком. Такое сочетание называют липопротеинами.

Эти липопротеины бывают двух видов: низкой и высокой плотности.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) также могут называть плохим холестерином. Ведь в избыточном количестве они при определенных условиях могут скапливаться в стенках артерий и образовывать бляшки.

От этого артерия будет сужена и будет иметь плохой кровоток. Это все может вызвать инфаркт или инсульт со временем.

Что касается липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые еще могут называть хорошим холестерином, они переносят холестерин из артерий обратно в печень. А там он уже расщепляется и выводится из организма.

Как и когда проверять холестерин у ребенка

Уровень холестерина можно с помощью анализа крови. Детям лучше его проводить в возрасте от девяти до 11 лет. Повторный анализ можно сделать в 17-21 год.

Однако снова проверять холестерин следует также, если перед тем он был повышен, а потом были внесены изменения в диету. Повторный анализ рекомендуется провести через три месяца после корректировки рациона или приема лекарств.

Также можно проверять уровень холестерина у ребенка можно и раньше — в возрасте от двух лет. Но для этого должны быть показания. К примеру, если у родителей ребенка общий холестерин выше 6,21 ммоль/л. Или если в семейной истории болезней у мужчин до 55 лет и у женщин до 65 лет были сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, проверять уровень холестерина следует, если у ребенка есть:

заболевание почек;

болезнь Кавасаки;

ювенильный идиопатический артрит;

избыточный вес или ожирение;

диабет.

С возрастом повышенный холестерин может увеличить вероятность сердечных заболеваний, поэтому важно отслеживать его уровень.

Почему холестерин может быть повышен

Основных причин повышенного холестерина у ребенка может быть три:

наследственность;

питание;

ожирение.

Что делать с высоким уровнем холестерина

Лучший способ лечения повышенного холестерина у детей — это диета и физические нагрузки.

Необходимо следить, чтобы ребенок употреблял не более 30% жира от общего количества калорий в день. Это около 45-65 грамм. Однако это не касается малыша, которому еще нет двух лет.

К тому же можно заменить насыщенные жиры ненасыщенными, например, те, которые могут быть в жидком состоянии при комнатной температуре и имеют растительное происхождение.

Из физических нагрузок можно выбрать любые занятия, которые помогут повысить уровень липопротеинов высокой плотности в организме. Это может быть велосипед, бег, ходьба, плавание.

Иногда врачи могут назначить медикаментозное лечение повышенного холестерина. Однако для этого всегда нужно обращаться к специалисту, чтобы он смог определить правильную дозировку и подобрать наиболее подходящий препарат.

Примеры здоровой пищи по данным Американской академии педиатрии

Завтрак: фрукты, хлопья, овсянка и йогурт являются одними из хороших продуктов для завтрака. Обезжиренное молоко или молоко с низким содержанием жира также может быть хорошим дополнением. Обед и ужин: запеченные или жаренные на гриле продукты. В качестве дополнения — цельнозерновой хлеб и булочки, рис, рыба, птица без кожи, свежие фрукты. Перекусы: фрукты, овощи, хлеб и хлопья. Но никаких газированных и фруктовых напитков.

Питание оказывает наибольшее влияние на наш организм. Поэтому если ты хочешь найти еще несколько идей и список полезных продуктов, читай, чем снизить холестерин.

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