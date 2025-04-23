Поради

“Що робити, якщо в моєї дитини високий рівень холестерину?”

Відповідає
Майя Руселевич
Майя Руселевич

Педіатриня, алергологиня, пульмонологиня

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 23 Квітня 2025, 11:00
високий рівень холестерину
Фото Pexels

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