“Що робити, якщо в моєї дитини високий рівень холестерину?”

Події, які розгортаються в сучасному світі, непросто витримати не лише дорослим, але й дітям. А тому їх так важливо з особливою пильністю берегти, зокрема слідкувати, аби аналізи крові не показали високий рівень холестерину. Адже він може вплинути на здоров’я серця та судин.

Та якщо ти вже бачиш такі показники в аналізах дитини, не варто одразу впадати в паніку. Усе можна скорегувати. Як саме? Педіатриня, алергологиня, пульмонологиня Майя Руселевич разом з кардіологинею Вірою Горбачовою розповіли, які причини, наслідки та методи профілактики високого холестерину в дитячому віці.

Високий рівень холестерину в дитини

Насамперед важливо не забувати, що холестерин — це складовий елемент клітинних мембран, який виробляється печінкою. Він потрібен, щоб продукувати гормони, такі як, наприклад, естроген і тестостерон, а також вітамін D.

Холестерин у крові поєднується з білками, щоб рухатися з кровотоком. Таке поєднання називають ліпопротеїнами.

Ці ліпопротеїни бувають двох видів: низької та високої щільності.

Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) також можуть називати поганим холестерином. Адже в надмірній кількості вони за певних умов можуть накопичуватися в стінках артерій та утворювати бляшки.

Від цього артерія буде звужена та матиме через це поганий кровотік. Це все згодом може спричинити інфаркт або інсульт.

Що ж стосується ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), які ще можуть називати хорошим холестерином, вони переносять холестерин з артерій назад у печінку. А там він уже розщеплюється і виводиться з організму.

Як та коли перевіряти холестерин у дитини

Рівень холестерину можна за допомогою аналізу крові. Дітям краще його проводити у віці від дев’яти до 11 років. Повторний аналіз можна зробити у 17-21 рік.

Проте знову перевіряти холестерин варто, якщо перед тим він був підвищений, а потім були внесені зміни до дієти. Повторний аналіз рекомендується провести за три місяці після корегування раціону чи прийому ліків.

Також можна перевіряти рівень холестерину в дитини і раніше — у віці від двох років. Але на це мають бути показання. Наприклад, якщо у батьків дитини загальний холестерин вище 6,21 ммоль/л. Або якщо в сімейній історії хвороб у чоловіків до 55 років та у жінок до 65 років були серцево-судинні захворювання.

Крім того, перевіряти рівень холестерину варто, якщо у дитини є:

захворювання нирок;

хвороба Кавасакі;

ювенільний ідіопатичний артрит;

надмірна вага або ожиріння;

діабет.

З віком підвищений холестерин може збільшити ймовірність серцевих захворювань, тому важливо слідкувати за його рівнем.

Чому холестерин може бути підвищений

Основних причин підвищеного холестерину в дитини може бути три:

спадковість;

харчування;

ожиріння.

Що робити з високим рівнем холестерину

Найкращий спосіб лікування підвищеного холестерину у дітей — це дієта та фізичне навантаження.

Необхідно слідкувати, щоб дитина споживала не більше, ніж 30% жиру від загальної кількості калорій на день. Це близько 45-65 грамів. Проте це не стосується малечі, якій ще немає двох років.

До того ж можна замінити насичені жири на ненасичені як, наприклад, ті, які можуть бути в рідкому стані за кімнатної температури та мають рослинне походження.

З фізичних навантажень можна обрати будь-які заняття, які допоможуть підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності в організмі. Це може бути велосипед, біг, ходьба, плавання.

Деколи лікарі можуть призначити також медикаментозне лікування підвищеного холестерину. Однак для цього завжди потрібно звертатись до фахівця, щоб він зміг визначити правильне дозування та підібрати найбільш відповідний препарат.

Приклади здорової їжі за даними Американської академії педіатрії

Сніданок: фрукти, пластівці, вівсянка та йогурт є одними з хороших продуктів для сніданку. Знежирене молоко або молоко з низьким вмістом жиру також може бути гарним доповненням. Обід і вечеря: запечені або смажені на грилі продукти. Як доповнення — цільнозерновий хліб і булочки, рис, риба, птиця без шкірки, свіжі фрукти. Перекуси: фрукти, овочі, хліб і пластівці. Але жодних газованих та фруктових напоїв.

Харчування має найбільший вплив на наш організм. Тому якщо ти хочеш знайти ще кілька ідей та перелік корисних продуктів, читай, чим знизити холестерин.

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