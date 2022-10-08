Уся правда про холестерин: яким він буває та що їсти, щоб не підвищувався

Харчування суттєво впливає на стан здоров’я. Деякі продукти стрімко підвищують рівень холестерину в організмі. Ми розповідаємо, яким буває холестерин і що потрібно їсти, щоб він залишався в нормі.

Холестерин — яким він буває

Факти ICTV разом з лікаркою-терапевткою Анастасією Коваль розповіли, що холестерин буває різним. Розгляньмо його детальніше.

У багатьох людей склалося враження, що холестерин — всесвітнє зло! Але давайте із самого початку домовимось так: є “поганий” холестерин, а є “хороший”, — пояснює терапевтка.

Холестерин сам по собі є жиром. Категорично відмовлятися від їжі, яка його формує, не можна, адже це негативно вплине на організм. Без холестерину погіршаться функції репродуктивної системи та знизиться рівень засвоюваності вітамінів.

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“Поганий” холестерин — це ліпопротеїни низької щільності, насичені жири, трансжири. До речі, чим небезпечні трансжири, ми розповідали раніше.

“Хороший” холестерин — протеїни високої щільності.

“Поганий” холестерин провокує утворення бляшок, які призводять до судинних хвороб, інфарктів та інсультів. Натомість “хороший” формує клітинні стінки та гормони.

Чому підвищується холестерин

Найчастіше до підвищення холестерину призводить неправильне харчування. Але є ряд і інших причин:

Вік. З віком “поганий” холестерин накопичується в організмі. Спадковість. Якщо твої родичі мають схильність до високого холестерину — контролюй рівень і свого. Переїдання. Надмірна вага. Шкідливі звички.

Регулярно контролювати рівень холестерину потрібно людям з хронічними хворобами печінки, нирок, з цукровим діабетом або гіпертонією. Також слідкувати за ним необхідно й тим, хто старший 45 років.

Потрібно відмовитися від смаженої їжі, ковбас та сосисок. А ще від продуктів, які містять пальмову і кокосову олію, маргарин та кондитерські жири. А що ж тоді їсти натомість?

Їжа проти холестерину

Щоб знизити рівень холестерину, ти маєш правильно харчуватись. Тримай перелік продуктів, які містять протеїни “хорошого” холестерину:

Авокадо.

Горіхи.

Оливкова олія.

Червона риба.

Оселедець.

Тофу.

Насіння.

Бобові.

У раціон також додай більше фруктів, овочів та зелені. Займайся спортом і відмовся від шкідливих звичок.

Раніше ми розповідали, що їсти, щоб максимально захистити себе від радіації.

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