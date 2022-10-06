“Антиядерна” дієта: що варто знати, щоб максимально захистити свій організм від радіації

На тлі останніх подій та заяв очільника Росії українці дедалі частіше звертаються до новинних ресурсів з різними запитаннями стосовно ядерного удару. Здебільшого усіх нас цікавить: як уберегтися від радіації, якщо катастрофа чи ворожий удар таки відбудеться, та що їсти при ядерному вибуху?

Дієтологиня та гастроентерологиня Оксана Скиталінська розповіла про кілька важливих моментів, які мінімізують потрапляння радіації до нашого організму.

За її словами, варто звернути увагу на наше харчування — адже при ядерному зараженні всі продукти та вода також опромінюються, і згодом людина ускладнює своє становище вживанням таких “ядерних” продуктів.

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Харчування може мати непряму протирадіаційну дію — підвищувати стійкість організму до радіації та пряму протирадіаційну дію — знижувати дозу внутрішнього опромінення.

Існують такі продукти, які сприяють зниженню всмоктування та накопичення в організмі людини основних елементів радіації.

Як очищати продукти від радіації

Молоко та молочні продукти

За словами дієтологині, цільне молоко має здатність найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%). Трохи менше — знежирене молоко (85-92%).

Вершки та знежирений сир, масло практично не містять радіонуклідів. Тому з молока краще готувати масло, сир та сметану, бо більшість радіоактивних речовин переходить у молочну сироватку та маслянку.

Овочі

Від радіації овочі можна очищати механічно. Так ми видалимо до 40% радіонуклідів. Обов’язково ретельно мити зелень, овочі, ягоди, фрукти у чистій воді.

Найкраще в таких обставинах салати робити з варених овочів, бо варіння очищає продукт на 60–80%. Оскільки у варених овочах мало вітамінів, передусім вітаміну С, потрібно додатково його вживати у таблетках, а також не забувати про вітаміни групи В, які найбільше містяться в аптечних дріжджах.

Печериці у жодному разі не вживати в сирому вигляді, не смажити, а обов’язково відварювати — у відвар переходить майже 85% цезію.

М’ясо, риба

М’ясо та рибу відварюй, але не використовуй для варіння кістки — саме вони накопичують найбільше радіонуклідів. У яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі, тож при варінні можуть переходити у яйце. Найкраще готувати омлети.

Які продукти блокують дію радіації

Їжа може захищати наш організм від радіації, і механізми захисту можуть бути різними.

Радіопротектори — це продукти, які не впливають на накопичення радіоактивних речовин, проте зменшують їхню шкідливу дію.

До них належать антиоксиданти:

токофероли (природний вітамін Е — ростки пшениці або у капсулах);

вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина);

вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка або у капсулах);

каротиноїди (морква, помідори, томатна паста);

селен (цибуля, часник, сало);

поліфеноли (кверцетин — настій цибулиння, гречка);

рутин, катехіни (зелений та чорний чай).

Блокатори надходження радіоактивних елементів зв’язують радіонукліди в травній системі. Це рослинні полімери — різні види харчових волокон, наприклад клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати.

Нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки), лігнани (насіння льону та сезаму мелене) прискорюють рух кишкового вмісту по кишківнику, сприяють жовчовиділенню та зв’язуванню жовчю шкідливих речовин. Є продукти, які так само зв’язують радіонукліди.

пектини (яблука печені, буряк варений, бурякова макуха, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований);

фітати (горох, квасоля);

альгінати (морська капуста та агар-агар).

соки із м’якушем (морквяний, овочевий, вишневий).

Блокатори накопичення — це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, у певних органах, наприклад, кістках та щитоподібній залозі.

Це так звані хімічні аналоги тих радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні. Хімічним аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію — кальцій, йоду — стабільний йод.

— Тому таблетки кальцію глюконату та йодиду калію — це прості та ефективні засоби. Але приймати їх задля профілактики не можна, — наголошує Скиталінська.

І, нарешті, декорпоранти утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму. Це багаті білками продукти, які можна їсти при ядерному вибуху.

До прикладу, можна вживати потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени лимонник, женьшень, ехінацею. З білків важливі сірковмісні амінокислоти, такі як L-цистеїн, що міститься у жовтках яєць.

Антирадіаційне меню

Желе з пектином і агар-агаром У яблучний сік чи ягідний морс покласти пектин і агар-агар. Почекати, коли розчиниться, довести до кипіння, розлити у формочки. Каша гречана з висівками У гречану кашу під час варіння покласти суміш мелених пшеничних, вівсяних та житніх висівок. Посолити йодованою сіллю в кінці приготування страви. Вживати із пюре з вареного буряка. Коричневий рис із висівками та квасолею У рис під час варіння додати висівки та обов’язково посолити йодованою сіллю. Подавати з вареною квасолею. Кисіль із пектином У киплячу воду додати розведений у воді картопляний крохмаль та порошок пектину, довести до кипіння, зняти з вогню, додати ягідного пюре, яблучного соку або настою шипшини. Корисні продукти на випадок ядерного удару цукати зі шкірок лимона та апельсина;

смородина перетерта з цукром;

агар-агар;

суха морська капуста або у консервах;

сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряка, моркви. Разом з тим усі ці рекомендації лише для ознайомлення. Не варто зайвий раз панікувати та виснажувати свою психіку страхом про ядерний удар. Якщо ніяк не можеш опанувати себе через страх ядерної катастрофи — читай у нашому матеріалі кілька технік спеціально для тебе.

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