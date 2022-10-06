“Антиядерная” диета: что нужно знать, чтобы максимально защитить свой организм от радиации

На фоне последних событий и заявлений главы России украинцы все чаще обращаются к новостным ресурсам с разными вопросами о ядерном ударе. Как правило, всех нас интересует: как уберечься от радиации, если катастрофа или вражеский удар произойдет, и что есть при ядерном взрыве?

Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скиталинская рассказала о нескольких важных моментах, которые минимизируют попадание радиации в наш организм.

По ее словам, стоит обратить внимание на наше питание — ведь при ядерном заражении все продукты и вода тоже облучаются, и впоследствии человек усложняет свое положение употреблением таких “ядерных” продуктов.

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Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие — повышать устойчивость организма к радиации и прямое противорадиационное действие — снижать дозу внутреннего облучения.

Есть такие продукты, которые способствуют понижению всасывания и скопления в организме человека основных частиц радиации.

Как очищать продукты от радиации

Молоко и молочные продукты

По словам диетолога, цельное молоко имеет способность больше накапливать цезий и стронций (до 100%). Чуть меньше — обезжиренное молоко (85-92%).

Сливки и обезжиренный творог, масло практически не содержат радионуклидов. Поэтому из молока лучше готовить масло, творог и сметану, потому что большинство радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку и маслёнку.

Овощи

От радиации овощи можно очищать механически. Таким образом мы удалим до 40% радионуклидов. Обязательно тщательное мытье зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде.

Лучше всего в таких обстоятельствах салаты делать из вареных овощей, потому что варение очищает продукт на 60–80%. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь — витамина С — нужно дополнительно его употреблять в таблетках, а также не забывать о витаминах группы В, больше всего содержащихся в аптечных дрожжах.

Шампиньоны ни в коем случае не употреблять в сыром виде, не жарить, а обязательно отваривать — в отвар переходит почти 85% цезия.

Мясо, рыба

Мясо и рыбу отваривай, но не используй для варки кости — именно они накапливают больше радионуклидов. В яйцах радионуклиды больше накапливаются в скорлупе, поэтому при варке могут переходить в яйцо. Лучше готовить омлеты.

Какие продукты блокируют действие радиации

Пища может защищать наш организм от радиации, и механизмы защиты могут быть разными.

Радиопротекторы — это продукты, которые не влияют на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшают их вредное действие.

К ним относятся антиоксиданты:

токоферолы (естественный витамин Е — ростки пшеницы или в капсулах);

витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина);

витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень или в капсулах);

каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста);

селен (лук, чеснок, сало);

полифенолы (кверцетин — настой луковицы, гречка);

рутин, катехины (зеленый и черный чай).

Блокаторы поступления радиоактивных элементов связывают радионуклиды в пищеварительной системе. Это растительные полимеры — разные виды пищевых волокон, например клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты.

Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и мелена сезама) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ. Есть продукты, которые также связывают радионуклиды.

пектины (яблоки печеные, свёкла вареная, свекловичный жмых, кожура лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный);

фитаты (горох, фасоль);

альгинаты (морская капуста и агар-агар);

соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).

Блокаторы накопления — это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например костях и щитовидной железе.

Это так называемые химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция — кальций, йода — стабильный йод.

— Поэтому таблетки кальция глюконата и йодида калия — это простые и эффективные средства. Но принимать их для профилактики нельзя, — отмечает Скиталинская.

И, наконец, декорпоранты образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, легко выводимые из организма. Это богатые белками продукты, которые можно есть при ядерном взрыве.

Например, можно употреблять потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены, лимонник, женьшень, эхинацею. Из белков важны серосодержащие аминокислоты, такие как L-цистеин, содержащийся в желтках яиц.

Антирадиационное меню

Желе с пектином и агар-агаром

В яблочный сок или ягодный морс положить пектин и агар-агар. Подождать, когда растворится, довести до кипения, разлить в формочки.

Каша гречневая с отрубями

В гречневую кашу при варке положить смесь молотых пшеничных, овсяных и ржаных отрубей. Посолить йодированной солью в конце приготовления блюда. Употреблять с пюре из вареной свеклы.

Коричневый рис с отрубями и фасолью

В рис при варке добавить отруби и обязательно посолить йодированной солью. Подавать с вареной фасолью.

Кисель с пектином

В кипящую воду добавить разведенный в воде картофельный крахмал и порошок пектина, довести до кипения, снять с огня, добавить ягодное пюре, яблочный сок или настой шиповника.

Полезные продукты на случай ядерного удара

цукаты из шкурок лимона и апельсина;

смородина, перетертая с сахаром;

агар-агар;

сухая морская капуста или в консервах;

сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

Вместе с тем все эти рекомендации имеют лишь ознакомительный характер. Не стоит лишний раз паниковать и истощать свою психику страхом ядерного удара. Если никак не можешь взять себя в руки из-за страха ядерной катастрофы — читай в нашем материале несколько техник специально для тебя.

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