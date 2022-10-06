“Антиядерная” диета: что нужно знать, чтобы максимально защитить свой организм от радиации

На фоне последних событий и заявлений главы России украинцы все чаще обращаются к новостным ресурсам с разными вопросами о ядерном ударе. Как правило, всех нас интересует: как уберечься от радиации, если катастрофа или вражеский удар произойдет, и что есть при ядерном взрыве?
Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скиталинская рассказала о нескольких важных моментах, которые минимизируют попадание радиации в наш организм.
По ее словам, стоит обратить внимание на наше питание — ведь при ядерном заражении все продукты и вода тоже облучаются, и впоследствии человек усложняет свое положение употреблением таких “ядерных” продуктов.
Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие — повышать устойчивость организма к радиации и прямое противорадиационное действие — снижать дозу внутреннего облучения.
Есть такие продукты, которые способствуют понижению всасывания и скопления в организме человека основных частиц радиации.
Есть такие продукты, которые способствуют понижению всасывания и скопления в организме человека основных частиц радиации.
По словам диетолога, цельное молоко имеет способность больше накапливать цезий и стронций (до 100%). Чуть меньше — обезжиренное молоко (85-92%).
Сливки и обезжиренный творог, масло практически не содержат радионуклидов. Поэтому из молока лучше готовить масло, творог и сметану, потому что большинство радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку и маслёнку.
От радиации овощи можно очищать механически. Таким образом мы удалим до 40% радионуклидов. Обязательно тщательное мытье зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде.
Pexels
Лучше всего в таких обстоятельствах салаты делать из вареных овощей, потому что варение очищает продукт на 60–80%. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь — витамина С — нужно дополнительно его употреблять в таблетках, а также не забывать о витаминах группы В, больше всего содержащихся в аптечных дрожжах.
Шампиньоны ни в коем случае не употреблять в сыром виде, не жарить, а обязательно отваривать — в отвар переходит почти 85% цезия.
Мясо и рыбу отваривай, но не используй для варки кости — именно они накапливают больше радионуклидов. В яйцах радионуклиды больше накапливаются в скорлупе, поэтому при варке могут переходить в яйцо. Лучше готовить омлеты.
Пища может защищать наш организм от радиации, и механизмы защиты могут быть разными.
Радиопротекторы — это продукты, которые не влияют на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшают их вредное действие.
Радиопротекторы — это продукты, которые не влияют на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшают их вредное действие.
К ним относятся антиоксиданты:
Блокаторы поступления радиоактивных элементов связывают радионуклиды в пищеварительной системе. Это растительные полимеры — разные виды пищевых волокон, например клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты.
Блокаторы поступления радиоактивных элементов связывают радионуклиды в пищеварительной системе. Это растительные полимеры — разные виды пищевых волокон, например клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты.
Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и мелена сезама) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ. Есть продукты, которые также связывают радионуклиды.
Блокаторы накопления — это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например костях и щитовидной железе.
Это так называемые химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция — кальций, йода — стабильный йод.
Это так называемые химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция — кальций, йода — стабильный йод.
— Поэтому таблетки кальция глюконата и йодида калия — это простые и эффективные средства. Но принимать их для профилактики нельзя, — отмечает Скиталинская.
И, наконец, декорпоранты образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, легко выводимые из организма. Это богатые белками продукты, которые можно есть при ядерном взрыве.
Например, можно употреблять потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены, лимонник, женьшень, эхинацею. Из белков важны серосодержащие аминокислоты, такие как L-цистеин, содержащийся в желтках яиц.
В яблочный сок или ягодный морс положить пектин и агар-агар. Подождать, когда растворится, довести до кипения, разлить в формочки.
В гречневую кашу при варке положить смесь молотых пшеничных, овсяных и ржаных отрубей. Посолить йодированной солью в конце приготовления блюда. Употреблять с пюре из вареной свеклы.
В рис при варке добавить отруби и обязательно посолить йодированной солью. Подавать с вареной фасолью.
В кипящую воду добавить разведенный в воде картофельный крахмал и порошок пектина, довести до кипения, снять с огня, добавить ягодное пюре, яблочный сок или настой шиповника.
Вместе с тем все эти рекомендации имеют лишь ознакомительный характер. Не стоит лишний раз паниковать и истощать свою психику страхом ядерного удара. Если никак не можешь взять себя в руки из-за страха ядерной катастрофы — читай в нашем материале несколько техник специально для тебя.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!