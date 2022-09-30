Антидот к бессилию: как успокоиться, если боишься ядерного удара

В последнее время наше информационное общество не перестает говорить об угрозе ядерного удара. И это вполне оправданно. Судя по заявлениям РФ, лучше говорить и готовиться к потенциальной угрозе, чем игнорировать ее.
Ты можешь ощущать страх и тревогу по поводу прямой угрозы жизни, это вполне естественно и нормально. К тому же, ядерный удар — не шутки, его последствия будут ощутимы даже за сотни километров.
В комплекте с этими чувствами ты можешь заметить неопределенность и беспомощность. Ведь никто не может гарантировать, когда, куда и действительно ли состоится эта ядерная атака.
Также ты не можешь знать, где окажешься в этот момент, и не в твоих силах повлиять на то, будет ядерный удар или нет. Невозможность повлиять на то, что прямо касается твоей жизни, также усугубляет тревогу.
В настоящее время важно позаботиться о технике безопасности и изучить план действий, если что-нибудь случится. Но не стоит забывать о психологической стабильности. Мы рассказали о техниках, которые помогут унять тревогу.
Если ты вдруг чувствуешь прилив неконтролируемой тревоги, то попробуй эти практики:
Займи удобное положение в уединенном месте, где никто не побеспокоит. Закрой глаза и сосредоточься на дыхании, используя технику прямоугольника.
Надо делать вдох на три счета и выдох — на шесть. Ты даже можешь представлять себе эту фигуру.
Надо делать вдох на три счета и выдох — на шесть. Ты даже можешь представлять себе эту фигуру.
Помни: дыхание — это первое, что тебе по силам контролировать в бесконтрольной ситуации. Утолив шум эмоций ты сможешь действовать рационально и быстро.
Следующая техника — это отвлекающий манер для твоего сознания, однако она действенна и поможет прийти в себя.
Ее суть в том, что нужно дать себе задание. Например, найти глазами пять предметов синего цвета, прикоснуться к четырем вещам, имеющим разную текстуру, назвать три звука, которые слышишь.
Вариаций может быть много, нужно задействовать свои сенсорные ощущения: слух, тактильность, вкус, обоняние, зрение, чувство в пространстве и равновесие. С помощью них ты сможешь отвлечься.
Если читать новости о вероятном ядерном ударе целый день, лучше не станет, наоборот, тревога будет расти. Чтобы овладеть собой — смени деятельность.
Можешь посмотреть фильм, заняться спортом или рисованием. Сделай что-нибудь приятное для себя здесь и сейчас.
Можешь посмотреть фильм, заняться спортом или рисованием. Сделай что-нибудь приятное для себя здесь и сейчас.
Главное не подавлять в себе эмоцию. Тебе нужно четко понимать ее, чтобы между вариантами тонуть или экологически и эффективно выпустить ее, ты выбрал(-а) второй.
Если в моменте все хорошо, а потом тебя охватывает тревога, паника и страх и это повторяется определенное время, то тебе могут помочь следующие шаги.
Врач, чтобы назначить правильное лекарство, должен определить первопричину, что именно дало сбой в организме и запустило воспалительный процесс. По этому принципу работает почти все.
Чтобы убрать тревогу, надо определить, что ее вызвало, и убрать это, иначе ощущение никуда не исчезнет.
Чтобы убрать тревогу, надо определить, что ее вызвало, и убрать это, иначе ощущение никуда не исчезнет.
Обычно тревогу вызывают источники информации, где читаешь новости, и обсуждение потенциальной опасности.
В таком случае ограничивай свое информационное пространство до нескольких источников, которым доверяешь, и пересматривай только их.
Соблюдай полезные привычки: сбалансированный рацион, регулярная физическая активность и сон, отказ от алкоголя и уменьшение кофеина. Это основы, без которых восстановиться и выйти из замкнутого тревожного круга будет очень тяжело.
Лучший помощник в том, чтобы отследить эмоции — дневник самонаблюдений. Сделай четыре колонки:
Важно помнить, что ядерный удар — не твоя сфера влияния, ты никак не сможешь повлиять на это решение или изменить его.
Важно помнить, что ядерный удар — не твоя сфера влияния, ты никак не сможешь повлиять на это решение или изменить его.
Твоя сфера влияния — это ты и твоя безопасность: собрать тревожный чемоданчик, изучить план действий, если вдруг это произойдет, подготовиться морально, что такое возможно — это твоя сила и антидот к бессилию.
Все мы надеемся на лучшее, однако нужно быть готовым к любым сценариям. Мы прописали тебе четкий алгоритм действий. Читай, что делать при ядерном ударе.
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