Антидот к бессилию: как успокоиться, если боишься ядерного удара

В последнее время наше информационное общество не перестает говорить об угрозе ядерного удара. И это вполне оправданно. Судя по заявлениям РФ, лучше говорить и готовиться к потенциальной угрозе, чем игнорировать ее.

Бояться — это нормально?

Ты можешь ощущать страх и тревогу по поводу прямой угрозы жизни, это вполне естественно и нормально. К тому же, ядерный удар — не шутки, его последствия будут ощутимы даже за сотни километров.

В комплекте с этими чувствами ты можешь заметить неопределенность и беспомощность. Ведь никто не может гарантировать, когда, куда и действительно ли состоится эта ядерная атака.

Также ты не можешь знать, где окажешься в этот момент, и не в твоих силах повлиять на то, будет ядерный удар или нет. Невозможность повлиять на то, что прямо касается твоей жизни, также усугубляет тревогу.

В настоящее время важно позаботиться о технике безопасности и изучить план действий, если что-нибудь случится. Но не стоит забывать о психологической стабильности. Мы рассказали о техниках, которые помогут унять тревогу.

Внезапная тревога

Если ты вдруг чувствуешь прилив неконтролируемой тревоги, то попробуй эти практики:

Дыхательные техники

Займи удобное положение в уединенном месте, где никто не побеспокоит. Закрой глаза и сосредоточься на дыхании, используя технику прямоугольника.

Надо делать вдох на три счета и выдох — на шесть. Ты даже можешь представлять себе эту фигуру.

Помни: дыхание — это первое, что тебе по силам контролировать в бесконтрольной ситуации. Утолив шум эмоций ты сможешь действовать рационально и быстро.

Техника стабилизации по сенсорным ощущениям

Следующая техника — это отвлекающий манер для твоего сознания, однако она действенна и поможет прийти в себя.

Ее суть в том, что нужно дать себе задание. Например, найти глазами пять предметов синего цвета, прикоснуться к четырем вещам, имеющим разную текстуру, назвать три звука, которые слышишь.

Вариаций может быть много, нужно задействовать свои сенсорные ощущения: слух, тактильность, вкус, обоняние, зрение, чувство в пространстве и равновесие. С помощью них ты сможешь отвлечься.

Изменения в деятельности

Если читать новости о вероятном ядерном ударе целый день, лучше не станет, наоборот, тревога будет расти. Чтобы овладеть собой — смени деятельность.

Можешь посмотреть фильм, заняться спортом или рисованием. Сделай что-нибудь приятное для себя здесь и сейчас.

Главное не подавлять в себе эмоцию. Тебе нужно четко понимать ее, чтобы между вариантами тонуть или экологически и эффективно выпустить ее, ты выбрал(-а) второй.

Тревога возникает часто

Если в моменте все хорошо, а потом тебя охватывает тревога, паника и страх и это повторяется определенное время, то тебе могут помочь следующие шаги.

Убирай триггер

Врач, чтобы назначить правильное лекарство, должен определить первопричину, что именно дало сбой в организме и запустило воспалительный процесс. По этому принципу работает почти все.

Чтобы убрать тревогу, надо определить, что ее вызвало, и убрать это, иначе ощущение никуда не исчезнет.

Обычно тревогу вызывают источники информации, где читаешь новости, и обсуждение потенциальной опасности.

В таком случае ограничивай свое информационное пространство до нескольких источников, которым доверяешь, и пересматривай только их.

Здоровые привычки — здоровый(-ая) ты

Соблюдай полезные привычки: сбалансированный рацион, регулярная физическая активность и сон, отказ от алкоголя и уменьшение кофеина. Это основы, без которых восстановиться и выйти из замкнутого тревожного круга будет очень тяжело.

Отслеживай эмоции

Лучший помощник в том, чтобы отследить эмоции — дневник самонаблюдений. Сделай четыре колонки:

Мысли, возникшие из-за ситуации. Какую эмоцию испытываю? Что мне хочется сделать? А что уже сделал(-а) для этого?

Важно помнить, что ядерный удар — не твоя сфера влияния, ты никак не сможешь повлиять на это решение или изменить его.

Твоя сфера влияния — это ты и твоя безопасность: собрать тревожный чемоданчик, изучить план действий, если вдруг это произойдет, подготовиться морально, что такое возможно — это твоя сила и антидот к бессилию.

Все мы надеемся на лучшее, однако нужно быть готовым к любым сценариям. Мы прописали тебе четкий алгоритм действий. Читай, что делать при ядерном ударе.

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