Что делать, если ядерный взрыв застанет тебя дома или на улице — алгоритм действий

Украина и мир надеются на лучшее. Но одни надежды не спасут в случае опасности. Реальный Киев поделился советами, как уберечься во время ядерного взрыва. Прочитай и и ты.

Что делать во время ядерного взрыва

По возвращении домой или в укрытие обязательно сними верхнюю одежду — это на 90% оберегает от радиоактивных частиц. Одежду нужно положить в герметичный пакет и держать подальше от себя.

Закрой все возможные пути попадания воздуха в помещение: окна, двери, вентиляционные отверстия. Также нужно выключить кондиционер и обогреватель — ведь они циркулируют воздух.

Не касайся других людей и вещей, которые могут быть заражены.

Смыть радиоактивные вещества можно водой с мылом. Избегай сильного трения кожи и не пользуйся водопроводной водой. Тщательно вымой руки и лицо. Если доступа к воде нет — подойдут влажные салфетки или чистая влажная ткань.

Надень чистую и максимально закрытую одежду. Находись в безопасном месте минимум 24 часа и слушай указания органов власти по радиоприемнику, телевидению или интернету. Лучше всего находиться в комнате без окон.

Ядерный взрыв застал на улице — что делать

Самое главное — не смотри в сторону вспышки. Ложись на землю и ищи углубления — яму или выступ. Закрой как можно больше открытых частей тела — лицо, руки и т. д. Направляйся к ближайшему укрытию или помещению без окон. Если взрыв застал тебя в машине, ее нужно остановить на безопасной части дороги, закрыть окна и двери и направляться к укрытию.

Как оказать первую помощь при ядерном взрыве

Если ты видишь пострадавшего от взрыва, раздень его и обработай кожу теплой водой с мылом. В случае, если есть ранения — их нужно обработать водой или физраствором и накрыть водонепроницаемой тканью.

Протри уши и нос пострадавшему влажной тканью. Если опасные вещества попали в рот — человек должен почистить зубы и несколько раз ополоснуть полость рта 3% раствором лимонной кислоты, а горло — 3% раствором перекисью водорода.

Глаза можно промывать водой или физраствором.

Необходимо и вымыть волосы. Сделай этот алгоритм до приезда медиков.

Что можно есть во время ядерного взрыва

Употреблять в пищу можно исключительно продукты из герметизированной тары или холодильника. Перед потреблением протри влажной тряпкой контейнер, затем спрячь ее в герметичный пакет.

Посуду и кухонные принадлежности перед использованием также необходимо протирать.

Ни в коем случае не употребляй продукты из сада и огорода, пока экстренные службы не сообщат, что это безопасно.

Имей запас бутилированной воды. Воду из крана потреблять нельзя, пока ее не проверят на содержание радиоактивных веществ. Незараженную воду можно найти в бойлере, бачке унитаза.

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