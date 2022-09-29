Твоя безопасность

Что делать, если ядерный взрыв застанет тебя дома или на улице — алгоритм действий

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 сентября 2022, 19:00
Що робити, якщо під час ядерного вибуху знаходишся в приміщенні
Фото: Unsplash

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