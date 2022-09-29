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Що робити, якщо ядерний вибух застане тебе вдома чи на вулиці — алгоритм дій

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Вересня 2022, 19:00
Що робити, якщо під час ядерного вибуху знаходишся в приміщенні
Фото: Unsplash

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