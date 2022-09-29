Що робити, якщо ядерний вибух застане тебе вдома чи на вулиці — алгоритм дій

Україна та світ сподіваються на краще. Але самі лише сподівання не врятують у разі небезпеки. Реальний Київ поділився порадами, як вберегтись під час ядерного вибуху. Прочитай і ти.

Що робити під час ядерного вибуху

Після повернення додому або в укриття обов’язково зніми верхній одяг — це на 90% убезпечує від радіоактивних частинок. Одяг потрібно покласти в герметичний пакет і тримати подалі від себе.

Зачини всі можливі шляхи потрапляння повітря в приміщення: вікна, двері, вентиляційні отвори. Також потрібно вимкнути кондиціонер та обігрівач — адже вони забезпечують циркуляцію повітря.

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Не торкайся інших людей та речей, які можуть бути зараженими.

Змити радіоактивні речовини можна водою з милом. Уникай сильного тертя шкіри та не користуйся водопровідною водою. Ретельно вимий руки та обличчя. Якщо доступу до води немає — підійдуть вологі серветки або чиста волога тканина.

Одягни чистий і максимально закритий одяг. Перебувай у безпечному місці мінімум 24 години та слухай вказівки органів влади з радіоприймача, телебачення або інтернету. Найкраще перебувати в кімнаті без вікон.

Ядерний вибух застав на вулиці — що робити

Найголовніше — не дивись у бік спалаху. Лягай на землю і шукай заглиблення — яму або виступ. Закрий якнайбільше відкритих частин тіла — обличчя, руки тощо. Прямуй до найближчого укриття або приміщення без вікон. Якщо вибух застав тебе в машині, її потрібно зупинити на безпечній частині дороги, зачинити вікна та двері та прямувати до укриття.

Як надати першу допомогу під час ядерного вибуху

Якщо ти бачиш постраждалого від вибуху — роздягни його та оброби шкіру теплою водою з милом. У випадку, якщо є поранення — їх потрібно обробити водою або фізрозчином і накрити водонепроникною тканиною.

Протри вуха та ніс потерпілому зволоженою тканиною. Якщо небезпечні речовини потрапили до рота — людина має почистити зуби та кілька разів сполоснути ротову порожнину 3% розчином лимонної кислоти, а горло — 3% розчином перекисом водню.

Очі можна промивати водою або фізрозчином.

Необхідно також вимити волосся. Зроби цей алгоритм до приїзду медиків.

Що можна їсти під час ядерного вибуху

Споживати в їжу можна виключно продукти з герметизованої тари або холодильника. Перед споживанням протри вологою ганчіркою контейнер, потім сховай її у герметичний пакет.

Посуд та кухонне приладдя перед використанням також необхідно протирати.

У жодному разі не вживай продукти з саду та городу, поки екстрені служби не повідомлять, що це безпечно.

Май запас пляшкової води. Воду з крана споживати не можна, доки її не перевірять на вміст радіоактивних речовин. Незаражену воду можна знайти в бойлері, бачку унітаза.

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