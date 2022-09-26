Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова

Мобілізацією в Росії невдоволені самі ж росіяни. Виявилось, що охочих іти на фронт не так багато, як тих, хто кричав перед телевізором про нацистів. Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки солдатів може призвати Росія та про загрозу використання ядерної зброї.

Загроза використання ядерної зброї

Путін почав шантажувати Україну та світ застосуванням ядерної зброї проти України. Олег Жданов пояснює це тим, що президент РФ намагається затягувати війну двома способами: перший — це оголошення мобілізації, а другий — шантаж ядерною зброєю.

Він хоче за будь-яку ціну врятувати фронт. Щоб залякати Україну та Захід, Путін спробує виводити пускові установки без їх використання, показуючи, що він може так зробити. Інакше його вже ніхто не сприйматиме всерйоз.

Відповідь для Росії буде жорсткою — удар у відповідь. Так само Джо Байден і Борис Джонсон оголошували про варіант превентивного удару по Росії, — каже Жданов.

Скільки військових зможе мобілізувати Росія

Відразу Росія зможе набрати не більш як 100 000 людей. Для цього їй знадобиться місяць чи навіть більше. Мобілізаційна система в Росії побудована так, що вони можуть призивати 130 000 людей за два місяці.

За якістю ті, хто їдуть в Україну — як гарматне м’ясо, ними затикатимуть дірки по всій лінії фронту, — запевняє Олег Жданов.

Варто пам’ятати, що новоспечених військових потрібно забезпечити всім необхідним, на що також потрібен час та гроші.

Мобілізацію оголосили для того, щоб затягнути наступ України на російських окупантів.

Раніше ми розповідали, як росіяни випустили десять ракет по обласному центру.

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