Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів

У ніч на 25 вересня росіяни завдали масованої атаки одразу по кількох районах Запоріжжя та селу поруч. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

Читай, що відомо про наслідки нічних обстрілів обласного центра.

Наслідки обстрілів Запоріжжя 25 вересня

За попередньою інформацією, ворог завдав близько десяти ударів по Запоріжжю. Унаслідок цього поранено трьох цивільних людей.

У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю.

Також ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня, — розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

В одному з районів знеструмлена електропідстанція. Наразі на місцях працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки російських прильотів.

Куртєв закликає: якщо твоя оселя зазнала руйнувань, повідом про це за телефоном 15-80.

Повідомлення про вибухи в Запоріжжі з’явились за хвилину до того, як в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Сирени також лунали близько дев’ятої ранку. Зараз в області проголошено відбій тривоги.

Ситуація в Запорізькій області

Загалом, за повідомленням Головного управління Нацполіції у Запорізькій області, лише за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру населених пунктів Запоріжжя, Оріхів, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Шевченка, Степове, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Запорізьке, Кам’янське.

Після російських обстрілів надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Карта бойових дій в Україні підкаже тобі, на яких ще напрямках сьогодні неспокійно і точаться запеклі бої.

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