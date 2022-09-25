Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов

В ночь на 25 сентября россияне нанесли массированную атаку сразу по нескольким районам Запорожья и селу рядом. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram-канале.

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Последствия обстрелов Запорожья 25 сентября

По предварительной информации, враг нанес около десяти ударов по Запорожью. В результате ранены трое гражданских людей.

В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. В нескольких домах разрушена еще и крыша.

Также повреждения получили учебные заведения и больница, — рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В одном из районов обесточена электроподстанция. Сейчас на местах работают соответствующие службы и ликвидируют последствия российских прилетов.

Куртев призывает: если твой дом пострадал, сообщи об этом по телефону 15-80.

Сообщения о взрывах в Запорожье появились за минуту до того, как в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Сирены также звучали около девяти утра. Сейчас в области отбой тревоги.

Ситуация в Запорожской области

По данным Главного управления Нацполиции в Запорожской области, только за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Запорожье, Орехов, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Шевченко, Степное, Ольговское, Красное, Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Запорожское, Каменское.

После российских обстрелов последовало 46 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

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