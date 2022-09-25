Актуальная карта боевых действий в Украине 25 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы поставили все на карту боевых действий для того, чтобы выжить и сохранить свободу для будущих поколений независимой Украины.
Кто-то уже прошел свой путь испытаний, а некоторые продолжают бороться, даже из последних сил. Однако объединяет всех мечта принести мир на все украинские земли.
А пока на некоторых направлениях еще неспокойно и идут ожесточенные бои, украинский Генштаб сообщает, какая сейчас оперативная ситуация в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует сообщение об объявлении частичной мобилизации в РФ:
Усилия российской частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, порождая народное возмущение и создавая условия для формирования мобилизованного резерва, неспособного выполнять задачи.
Усилия российской частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, порождая народное возмущение и создавая условия для формирования мобилизованного резерва, неспособного выполнять задачи.
Также эксперты сообщают, что российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и северо-западнее Донецка.
Что касается псевдореферендумов, Институт изучения войны отмечает, что российские оккупационные власти начали период голосования на своих фиктивных референдумах об аннексии 23 сентября по открытому принуждению и фальсификации данных о явке.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более девяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.
От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Пивденное, Малые Щербаки.
От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Пивденное, Малые Щербаки.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии:
На Новопавловском и Запорожском направлениях подверглись обстрелам более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцевое, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцевое, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пять позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили четыре пункта управления, более десяти районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.
С каждым своим шагом российские оккупанты приносят только боль и страдания. Читай истории украинских семей, чью жизнь разрушили россияне.
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