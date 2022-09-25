Актуальная карта боевых действий в Украине 25 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы поставили все на карту боевых действий для того, чтобы выжить и сохранить свободу для будущих поколений независимой Украины.

Кто-то уже прошел свой путь испытаний, а некоторые продолжают бороться, даже из последних сил. Однако объединяет всех мечта принести мир на все украинские земли.

А пока на некоторых направлениях еще неспокойно и идут ожесточенные бои, украинский Генштаб сообщает, какая сейчас оперативная ситуация в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует сообщение об объявлении частичной мобилизации в РФ:

Усилия российской частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем, порождая народное возмущение и создавая условия для формирования мобилизованного резерва, неспособного выполнять задачи.

Также эксперты сообщают, что российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и северо-западнее Донецка.

Что касается псевдореферендумов, Институт изучения войны отмечает, что российские оккупационные власти начали период голосования на своих фиктивных референдумах об аннексии 23 сентября по открытому принуждению и фальсификации данных о явке.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более девяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Пивденное, Малые Щербаки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайловое Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

направлении – в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелечья, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцевое, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях подверглись обстрелам более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцевое, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пять позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БПЛА и крылатую ракету оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили четыре пункта управления, более десяти районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

С каждым своим шагом российские оккупанты приносят только боль и страдания. Читай истории украинских семей, чью жизнь разрушили россияне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!