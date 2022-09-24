Ирпень, Мариуполь, Херсонская область. Три региона Украины — три разрушенных судьбы украинских семей

Эта война убила тысячи мирных жителей и покалечила жизнь тех, кто остался жив. Каждый день мы слышим десятки новых страшных историй жителей Украины, находившихся на ее территории, начиная с 24 февраля.

Благотворительная организация ADRA Ukraine, которая более восьми лет активно помогает жертвам войны в Украине, поделилась с нами историями людей, оказавшихся в эпицентре этих ужасающих событий.

“Путь длиной в жизнь” семьи из Ирпеня

Страшное известие о начале полномасштабной войны семья Яны узнала по телефону от родственников. Она вспоминает, что до последнего не верила в эту новость, даже собиралась на работу. Но когда рядом с ними в Гостомеле начались взрывы, она поняла, что это страшная реальность. Семья Бондарь до последнего оставалась в Ирпене — десять дней оккупации они просидели в холодном подвале с ребенком.

Сейчас также смотрят

Ситуация с каждым днем ​​только обострялась. 4 марта их знакомые предложили эвакуироваться в более безопасное место. На следующий день Яна с мужем и сыном уехала из Ирпеня, но знакомые, к сожалению, уже не могли этого сделать — повсюду стояли танки и тяжелая техника.

Бондари называют дорогу между Ирпенем и Стоянкой “путем длиной в жизнь”:

— Мы ехали к родителям, проживающим в Житомирской области. Каких-нибудь 175 км мы ехали почти 13 часов! Пробки на дорогах, звуки ракетных взрывов… Мы боялись, что нашу машину расстреляют… — вспоминает Яна.

После месяца пребывания в Житомирской области семья Бондарей узнала, что Ирпень освободили, поэтому они сразу начали собираться домой.

— Сначала туда пускали только мужчин. Мэр города сообщил, что в городе идет зачистка от мин, поэтому в Ирпене до сих пор опасно. Но мы очень хотели домой, поэтому поехали через Бучу, — рассказывает женщина.

7 апреля, когда заехали в родной городок, то не сразу его узнали. Руины, изуродованные здания, ужасная находка возле дома — труп солдата…

По словам Яны, в округе не было ни одного уцелевшего дома. Но они с мужем были настроены серьезно — отстраивать город, работать на благо семьи и людей, понесших большие потери во время войны. Мыслей ехать в Европу даже не возникало.

Через несколько дней, проезжая по северной улице Ирпеня, они увидели большую машину организации ADRA Ukraine, в которой раздавали гуманитарную помощь всем нуждающимся жителям города. Яна предложила свою помощь в качестве волонтера — и с тех пор она занимается поддержкой населения в своем регионе:

— Я видела столько людей, столько разрушенных судеб… Так много глаз, полных слез.

Трудно видеть, как они радуются простому хлебу и продуктам, хотя раньше было намного больше, — говорит женщина.

Сейчас Яна говорит, что благотворительная деятельность помогла ей разгрузиться эмоционально и психологически.

— Когда ты понимаешь, что ты не один в своей беде. Что тебя не бросают на произвол судьбы, набираешься оптимизма и веры, — отмечает она.

“Тревожный” чемодан был готов, а они нет — история семьи из Мариуполя

Мария с мужем и детьми жила в восточном микрорайоне Мариуполя. 24 февраля они, как и большинство украинцев, подпрыгнули на своих кроватях от сильных взрывов.

— Мы с мужем сразу побежали в зал, включили ТВ, чтобы понять, что происходит. Там сообщили, что началась полномасштабная война! Первые несколько часов мы не знали, что делать… — вспоминает Мария.

“Тревожный” чемодан с аптечкой и документами у них был собран, но ехать куда-то далеко семья не собиралась. Они надеялись, что это скоро закончится.

В 10 утра недалеко от их улицы был сильный взрыв, в доме выключился свет. Мария Ривоненко и ее муж взяли детей, сели в машину и поехали к знакомым в другой район Мариуполя, где было светло. Там они пробыли сутки и вернулись домой. В квартире уже не было не только света, но и воды.

Они собрали немного вещей, покормили собаку и отправились в центр города, думали, что там спокойнее. Собаку оставили соседям, потому что в квартиру ее взять было невозможно.

Мы полагали, что проблема была в районе. Никто не знал, что наш город сравняют с землей, — рассказывает Мария.

— Думали, несколько дней пересидим — какие-то новости узнаем. В конце концов мы там застряли. Начались сильные обстрелы города, и выбраться уже было почти невозможно, — вспоминает она.

Это был последний раз, когда семья была в собственной квартире. Уже после эвакуации они узнали, что в их дом попал снаряд.

Семья Ривоненко просидела у друзей до 7 марта. Ночевали в подвале, на грязных досках с кучей соседей:

Уже ничего не было из еды, мы сидели на запасах. Довольствовались одной кружкой воды, — рассказывает Мария.

У семьи двое детей, и Мария с мужем понимали, что нужно спасать их в первую очередь. Но куда ехать, они не знали, потому что повсюду уже были блокпосты, мины, военная техника.

— Неожиданно в подвал пришел сосед из нашего дома. Он пришел спасать свою вторую семью и сказал, что можно пробраться. Мы быстро бросили детей в машину и поехали за ним, — рассказывает женщина.

Через поля и непроходимые пути им удалось выехать в Бердянск. Мария говорит, что они просто чудом остались живы, потому что ехали под обстрелами, несколько раз чуть не наткнулись на мины.

Только спустя некоторое время, объехав всю Украину, Мария с детьми смогла эвакуироваться в Германию. Организация ADRA Ukraine предоставила семье первичную финансовую помощь, которую они потратили на одежду, продукты питания и транспорт.

По словам женщины, в Германии сейчас очень сложно найти временный приют или постоянное жилье, потому что все уже переполнено. Сейчас они в безопасности, но, к сожалению, они уже не смогут вернуться в родной дом. Все, что они любили, превратилось в руины…

Спасались более двух суток и ночевали в полях — история семьи их Херсонской области

До начала полномасштабной войны семья Елены проживала в небольшом пгт Белозерка Херсонской области. Когда область оккупировали, они решили эвакуироваться в Киев. 11 мая им это удалось.

Елена вспоминает, что дорога была очень тяжелая, в столицу они добирались более двух суток и ночевали в полях. Но в конце концов семья добралась до более безопасного места — Кривого Рога.

Приехали они практически без денег, без одежды и пищевых продуктов, потому что убегали, куда глаза видят. Елена вспоминает эти месяцы с ужасом, потому что они боялись, что останутся на улице.

Очень сложно было найти поддержку, потому что таких внутренне перемещенных лиц было слишком много. Помогли неравнодушные люди, они самостоятельно обратились в благотворительную организацию ADRA Ukraine, рассказали историю Елены и оставили координаторам ее телефон:

На нас вышли представители организации и предложили помощь. Это было очень неожиданно для нас, — рассказывает Елена.

Когда семья решила направиться в Киев, они уже знали, что не одни, им помогут. Семья Слободянюков получила финансовую помощь для аренды квартиры в Киеве и на питание, потому что после трех месяцев оккупации средств у них почти не осталось. Поскольку в Херсоне работы и зарплаты с момента оккупации не было, цены выросли почти втрое.

Сейчас Слободянюки находятся в Киеве. Родители и друзья остались в Херсонской области. Они ждут, пока ситуация там стабилизируется, и можно будет возвращаться домой. Главное, чтобы было куда возвращаться…

Каждый человек, пострадавший в результате боевых действий на территории Украины, также может обратиться за помощью в ADRA Ukraine несколькими способами. Первый из них — по номерам телефонов горячей линии:

+38 (067) 333 17 52;

+38 (093) 170 67 39;

+38 (050) 615 57 50.

Можно также перейти на официальный сайт ADRA и заполнить форму или сообщить о своей проблеме в личных сообщениях в соцсетях.

Российские военные не только ломают судьбы украинцев, но и забирают жизни целых семей. Ранее мы рассказывали историю семьи из Изюма, погибшей во время авианалета.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!