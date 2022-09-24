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Ирпень, Мариуполь, Херсонская область. Три региона Украины — три разрушенных судьбы украинских семей

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2022, 19:00
Історії українських родин, чиє життя зруйнували росіяни
Фото: Getty Images

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