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Ірпінь, Маріуполь, Херсонщина. Три регіони України — три зруйновані долі українських родин

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 19:00
Історії українських родин, чиє життя зруйнували росіяни
Фото: Getty Images

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