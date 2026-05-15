Чому Австралія бере участь у Євробаченні та як дебютний виступ допоміг їм лишитись на конкурсі

Географічні межі Пісенного конкурсу Євробачення вже давно стали поняттям відносним. Поки атласи вперто малюють Австралію на іншому боці земної кулі, європейські глядачі вже понад десять років звично голосують за артистів із П’ятого континенту.

Участь цієї країним у суто європейському святі музики часто викликає запитання: чому Австралія бере участь у Євробаченні?

Чому Австралія бере участь у Євробаченні: історія появи країни на конкурсі

Фундаментом участі Австралії є статус її національного мовника — телекомпанії Special Broadcasting Service (SBS). Вона є асоційованим членом Європейської мовної спілки.

Хоча за загальними правилами брати участь у конкурсі можуть лише активні члени EBU (ті, що знаходяться в межах Європейської мовної зони або є членами Ради Європи), асоційованим членам можуть надавати право виступу за спеціальним запрошенням.

Австралія отримала такий квиток у 2015 році на честь 60-річного ювілею конкурсу. Це не було випадковим жестом: австралійці транслюють Євробачення ще з 1983 року, сформувавши за цей час одну з найпотужніших та найвідданіших фан-баз у світі.

Високі рейтинги та щире захоплення з боку мільйонів глядачів на іншому кінці світу переконали організаторів, що присутність Австралії лише додає конкурсу глобального масштабу.

Після яскравого дебюту Гая Себастьяна у 2015 році, який посів п’яте місце, Австралія стала постійним учасником. Найвищим досягненням країни залишається срібло Демі Ім у 2016 році з хітом Sound of Silence, який набрав 511 балів і мало не зробив Австралію переможцем.

Чи буде Євробачення в Австралії, якщо вона переможе

Навіть у разі тріумфу австралійського представника чи представниці, Сіднейська опера не прийматиме Євробачення наступного року.

Організатори заздалегідь продумали цей сценарій: через величезну відстань та складну логістику для десятків делегацій з Європи, Австралія у разі перемоги виступатиме лише співорганізатором.

Конкурс у такому разі проводитиметься в одному з європейських міст, що вже було випробувано на прикладі України та Великої Британії у 2023 році.

Такий формат дозволяє зберегти символічну роль переможця, уникаючи при цьому транспортного колапсу та часових незручностей для більшості аудиторії.

