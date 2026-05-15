Погода у Вінниці на червень 2026: літні грози накриють початок та кінець місяця

Червень приходить у Вінницю впевнено і по-літньому: тепло, зелень і перші справжні спекотні дні, які так і кличуть на Південний Буг чи в парк.

Але разом із теплом у місто приходять і літні грози — раптові, гучні та освіжаючі. Читай, якою буде погода у Вінниці на червень 2026 та коли чекати найспекотніших і найдощовіших днів — у матеріалі.

Погода у Вінниці на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Початок місяця у Вінниці одразу задає літній ритм: перші дні червня будуть теплими та переважно ясними. З 1 по 7 числа місто насолоджуватиметься комфортною сонячною погодою з мінімальною хмарністю, яка поступово наростатиме до середини декади.

8 та 9 числа хмарність продовжить збільшуватись, а наприкінці декади очікуються перші зливи — активна гроза закриє першу десятиденку.

Температурний фон у перші дні місяця вже цілком літній: вдень повітря прогріватиметься до +20…+22°C, а вночі залишатиметься комфортним — у межах +10…+15°C.

Читати на тему Погода в Києві на червень 2026: літні грози та спека відвідають столицю Яка буде погода в столиці на початку літа?

Погода у Вінниці в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця стане найтеплішою та найсонячнішою за весь червень. З 12 по 19 числа у місті очікується стабільне сонячне і спекотне погодне вікно — саме ці дні є найкращими для відпочинку надворі, пікніків та поїздок.

Однак ні початок, ні кінець декади без опадів не обійдуться: 11 числа у місті пройде дощ після гроз попередньої декади, а 20 червня також є шанс на появу грози й дощової погоди.

Температура в цей відрізок червня стане ще більш теплою: вдень повітря прогріватиметься до +21…+25°C, а вночі тримається у межах +15…+16°C. Ці дні варто занотувати у себе в календарі, адже саме середина місяця буде найбільш багатою на сонячні промені.

Прогноз погоди у Вінниці у червні 2026: третя декада, з 21.06 по 30.06

Остання декада стане найбільш грозовою та дощовою за весь місяць. З 21 по 25 червня, а також з 28 по 30 місто накриватимуть активні зливи та грози — часом із сильним вітром і різким короткочасним похолоданням після опадів.

Проте між грозами знайдуться й теплі сонячні проміжки — 26 та 27 червня принесуть відносний спокій і можливість вийти надвір без парасольки.

Температура наприкінці місяця залишатиметься стабільно теплою, попри грозову активність: вдень повітря прогріватиметься до +24…+27°C, а вночі — до +12…+16°C. Загалом червень у Вінниці видасться як і теплим, що порадує місцевих та туристів, так і дощовим, що посприяє навколишній природі.

Раніше ми писали, яка буде погода в Хмельницькому на червень 2026 — читай в матеріалі прогноз на цілий місяць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!