Німеччина на Євробаченні-2026: Sarah Engels — Fire, історія про жінку, що перестає тримати все в собі

Німеччина виходить на сцену Євробачення-2026 з жіночим гімном, що горить — і буквально, і ні.

Sarah Engels з піснею Fire — це 33-річна зірка Кельна, яка несе своє послання про силу та самовизначення до Відня. Найцікавіше про неї та її пісню — у матеріалі.

Хто представляє Німеччину на Євробаченні-2026

Німеччину на Євробаченні-2026 у Відні представляє Sarah Engels з піснею Fire. Своє місце на великій сцені вона здобула у фіналі Das deutsche Finale 2026, що відбувся 28 лютого у берлінській телестудії Adlershof і був зібраний ведучими Barbara Schöneberger та Hazel Brugger.

Серед дев’яти учасників журі з 20 міжнародних експертів відібрало трійку фіналістів, серед яких опинилася й Sarah. У вирішальному голосуванні, де слово вже мали лише глядачі, вона набрала 38,3% голосів і вийшла на перше місце.

Пісня Fire вийшла ще 30 січня 2026 року — за місяць до самого відбору. Оголошення про участь у конкурсі Sarah зробила через Instagram-сторіз, назвавши майбутню новину найбільшою можливістю у своїй кар’єрі.

Як представниця країни з групи Великої п’ятірки, Німеччина автоматично виходить до гранд-фіналу 16 травня.

Хто така Sarah Engels

Sarah Engels народилася у 1993 році в Кельні і стала широко відомою у Німеччині ще у 2011 році — тоді вона взяла участь у п’ятому сезоні шоу Deutschland sucht den Superstar, де посіла друге місце, а її фінальний сингл Call My Name злетів на другу сходинку німецьких чартів та отримав номінацію на премію Echo.

Відтоді вона випустила шість студійних альбомів. Переломним моментом став альбом Zurück zu mir у 2018 році, який поєднав особисті балади та сучасне звучання і досяг успіху в чартах. Зокрема дебютний альбом посів другу позицію в рейтингу альбомів Німеччини.

Проте Сара — не лише співачка: вона посіла друге місце у телешоу Let’s Dance, перемогла у Das große Promibacken, The Masked Singer і Dancing on Ice, а також активно працює як ведуча, акторка та акторка озвучення. З листопада 2025 року вона грає головну роль Сатін у кельнській постановці мюзиклу “Мулен Руж”.

Окрім сцени, Sarah Engels займається справою, яка лежить в основі всього, що вона робить: засновниця фундації Starke Mädchen (Сильні дівчата), яка підтримує молодих жінок і дівчат у пошуку своєї сили та впевненості. Саме ця місія безпосередньо відображена у її пісні на Євробачення-2026.

Про що пісня Fire

Fire на перший погляд — стандартний поп-гімн про розрив і звільнення: герой-вампір, що ховається за брехнею, і жінка, яка нарешті перестає терпіти. “I’m on fire / You’re a liar / Stop denying / No lying no more” — простий і прямолінійний рефрен, який застряє в голові з першого прослуховування. Але під цією оболонкою — особисте та глибоке.

Пісня написана Сарою разом із Valentin Boes, Luisa Heinemann, Raphael Lott та Dario Schürmann і описується авторами як поєднання сучасного попу з вибуховою танцювальною продакшн — з потужними синтами, динамічними наростаннями та ритмічним вибухом у кульмінації.

Сама Sarah Engels пояснює:

Якщо мені вдасться надихнути хоча б одну людину — особливо жінку — знову знайти свій внутрішній вогонь, я вже перемогла.

Посил пісні прямо перегукується з її фундацією Starke Mädchen і з тим образом, який вона будувала роками: сила не в крику, а у свідомому виборі не терпіти більше.

Чи переможе Німеччина на Євробаченні-2026

Як країна Великої п’ятірки, Німеччина автоматично виходить до гранд-фіналу, однак у боротьбі за перемогу букмекери поки не відводять їй провідних позицій: Німеччина опиняється в нижній половині загального рейтингу фаворитів.

Для країни, яка перемагала двічі тривала смуга невдач останніх років залишається болючою темою. Однак Fire — пісня з потенціалом масового відгуку, потужним сценічним виконанням і зрозумілим посланням, яке може знайти більше відгуку, ніж очікується.

Фото: Eurovision.com.

