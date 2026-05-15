Погода на Світязі на червень 2026: чи варто їхати на відпочинок до озера на початку літа

Літо починається вже зовсім скоро, а попереду — безкінечні прогулянки поблизу Шацьких озер під вечірнім сонцем і той самий неповторний запах хвої після першої літньої грози.

Щоб не проґавити найкращі дні місяця та встигнути спланувати відпочинок на березі Світязю, варто знати, яка буде погода у червні 2026 наперед. Читай детальний прогноз на весь місяць — у матеріалі.

Погода у Світязі на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Перші дні місяця на волинському узбережжі розпочнуться доволі лагідно: з 1 по 9 червня переважатиме малохмарна погода з великою кількістю сонця, що сприятиме поступовому прогріванню води в озері. Це найкращий час для тих, хто полюбляє спокійний відпочинок без надмірної спеки.

Однак 10 червня погода біля Світязя зміниться на хмарну, та попри це опадів чи грозової погоди не передбачається.

Температура повітря на початку червня буде комфортною та теплою: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +19…+23°C, а вночі опускатимуться до +9…+13°C.

Погода у Світязі в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина червня принесе на Світязь справжню літню спеку, хоча й з короткочасними опадами. Період з 17 по 20 червня буде найбільш сонячним — небо залишатиметься чистим, що дозволить воді в мілководних зонах озера досягти приємних для купання температур.

Стосовно початку декади, до з 11 по 15 число у на Світязі також буде сонячно, однак час від часу світило перекриватимуть мінливі хмаринки, без натяків на опади. А вже 16 червня згідно з прогнозом можливі грози та посилення вітру.

Температурні показники у цей період дещо зростуть: вдень очікується +22…+26°C, вночі повітря прохолоне до +13…+15°C. Саме друга декада є найбільш оптимальним періодом для планування зустрічей та прогулянок зі знайомими чи близькими людьми.

Прогноз погоди у Світязі на червень 2026: третя декада, з 21.06 по 30.06

Остання декада червня стане найбільш спекотним періодом місяця. З 21 по 26 червня прогнозується переважно стабільна сонячна погода без опадів. Це буде пік сезону для пляжного відпочинку, коли температура води стане максимально комфортною.

Наприкінці місяця, зокрема 27 та 29 червня, можливі літні зливи з грозами, які принесуть тимчасову свіжість.

Показники термометра наприкінці червня зафіксують найвищі значення: вдень повітря прогріватиметься до +21…+26°C, а вночі температура триматиметься на рівні +10…+15°C. Загалом погода на Світязі в червні буде доволі сприятливою та приємною, що точно є гарним знаком відвідати озеро протягом першого місяця літа.

