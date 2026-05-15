Погода на Свитязе на июнь 2026: стоит ли ехать на отдых в озеро в начале лета

Лето начинается совсем скоро, а впереди — бесконечные прогулки вблизи Шацких озер под вечерним солнцем и тот самый неповторимый запах хвои после первой летней грозы.

Чтобы не упустить лучшие дни месяца и успеть спланировать отдых на берегу Свитязю, стоит знать, какая будет погода в июне 2026 года. Читай детальный прогноз на весь месяц – в материале.

Погода в Свитязе на июнь 2026: первая декада, с 01.06 по 10.06

Первые дни месяца на волынском побережье начнутся ласково: с 1 по 9 июня будет преобладать малооблачная погода с большим количеством солнца, что будет способствовать постепенному прогреванию воды в озере. Это лучшее время для тех, кто любит спокойный отдых без излишней жары.

Однако 10 июня погода возле Свитязя сменится облачной, но несмотря на это, осадков или грозовой погоды не предполагается.

Температура воздуха в начале июня будет комфортной и теплой: днем ​​столбики термометров будут показывать +19…+23°C, а ночью будут опускаться до +9…+13°C.

Погода в Свитязе в июне 2026: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Средина июня принесет на Свитязь настоящую летнюю жару, хотя и с кратковременными осадками. Период с 17 по 20 июня будет самым солнечным – небо будет оставаться чистым, что позволит воде в мелководных зонах озера достичь приятных для купания температур.

Относительно начала декады, до с 11 по 15 число у Свитязи также будет солнечно, однако время от времени светило будут перекрывать переменные тучки, без намеков на осадки. А уже 16 июня по прогнозу возможны грозы и усиление ветра.

Температурные показатели в этот период несколько возрастут: днем ​​ожидается +22…+26°C, ночью воздух прохладится до +13…+15°C. Именно вторая декада является наиболее оптимальным периодом планирования встреч и прогулок со знакомыми или близкими людьми.

Прогноз погоды в Свитязе на июнь 2026 года: третья декада, с 21.06 по 30.06

Последняя декада июня станет самым жарким периодом луны. С 21 по 26 июня прогнозируется преимущественно стабильная солнечная погода без осадков. Это будет пик сезона для пляжного отдыха, когда температура воды станет максимально комфортной.

В конце месяца, в частности 27 и 29 июня, возможны летние ливни с грозами, которые принесут временную свежесть.

Показатели термометра в конце июня зафиксируют самые высокие значения: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+26°C, а ночью температура будет держаться на уровне +10…+15°C. В целом погода на Свитязе в июне будет благоприятной и приятной, что точно является хорошим знаком посетить озеро в течение первого месяца лета.

Фото: Pinterest.

