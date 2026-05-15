Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения-2026

После феерического завершения второго полуфинала 14 мая, где украинская певица LELÉKA буквально покорила европейскую публику своим магическим голосом и аутентичным номером, напряжение только растет. Организаторы песенного действа официально опубликували порядковые номера конкурсантов в гранд-финале.

Под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2026

Продюсеры конкурса традиционно выстраивают порядок выступлений так, чтобы шоу было максимально динамичным и интересным для зрителя. В этом году право открыть финальный вечер получила Дания (номер 1), а закрывать концерт будет страна-хозяйка Австрия (номер 25).

Итак, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2026? Согласно официальному графику, LELÉKA выйдет на сцену в первой половине шоу под номером 7.

Выступление в первой десятке — это стратегически выгодная позиция. Зрители еще полны энергии, внимание максимально приковано к экранам, а линии для голосования открываются с первого же номера, что дает больше времени для сбора голосов.

Кто выйдет на сцену перед Украиной

Помимо собственного номера, важно понимать контекст выступления. Чтобы выгодно выделиться, артист должен контрастировать с предыдущим и последующим участником. Зная, какой номер выступления Украины в финале Евровидения 2026, мы можем оценить наших соседей:

Перед Украиной (номер 6) выступит представитель Греции. Это обычно яркие, этнические или поп-номера, которые хорошо разогревают публику перед глубиной украинского вокала;

После украинской певицы эстафету перехватит Австралия. Такое соседство обещает интересную смену настроений на сцене Stadthalle.

Схватила то самое состояние: что сказала LELÉKA после полуфинала Евровидения 2026

Сама артистка не скрывает своего восторга от выхода в решающий этап. После объявления результатов полуфинала певица выглядела уверенной и вдохновленной. Она призналась, что полуфинальное выступление стало для нее точкой профессионального прорыва, но в финале она планирует выложиться на 200%.

— Я так счастлива, что мы прошли! Сегодня в полуфинале вы слышали аистовое клекотание. Я схватила то состояние, которое должно быть, и я знаю, что мы это повторим в финале. Вы это услышите и вы это увидите! Мне и сейчас было идеально, но в финале будет — все! — поделилась певица эмоциями за кулисами.

Артистка добавила, что чувствует огромную поддержку от украинцев и европейского сообщества, что дает ей силы сделать свой финальный перформанс еще мощнее предыдущего. Команда LELÉKA уже работает над финальными штрихами номера, чтобы счастливая семерка принесла Украине очередной триумф.

Большой финал песенного конкурса состоится уже в эту субботу, 16 мая. На сцене в Вене мы увидим 25 номеров.

