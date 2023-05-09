Многогранные, но одинаково родные! Когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении

Когда уже больше года Украина борется за главную победу в своей жизни — над всемирным злом, каждый маленький успех начинает приобретать новые значения. Чтобы набраться сил на новые свершения, вспоминаем, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.

Когда Украина побеждала на Евровидении

Украина принимала участие в песенном конкурсе Евровидение с 2001 года. Но уже за много лет смогла одержать три победы.

Впервые Украина выиграла Евровидение в 2004 году. Желаемую статуэтку тогда завоевала в борьбе певица Руслана с песней Wild Dances. Также тогда исполнительница получила для нашего государства право провести 50 юбилейное Евровидение в Киеве.

Вторая победа на нашем счету появилась после годового перерыва в участии и начала войны. Несмотря на то, что в 2015 году Украина отказалась от песенного конкурса, уже в 2016 году украинская певица крымскотатарского происхождения Jamala с песней 1944 одержала победу для своей Родины.

Памятной и символической оказалась борьба за первое место, поскольку главным противником для украинцев был тогда представитель страны-агрессорf.

Третья победа Украины на Евровидении тоже сопровождалась мощными эмоциями украинцев, поскольку была одержана во время полномасштабной войны. Завоевать первое место в 2022 году удалось группе Kalush Orchestra с песней Stephania, которая сначала была посвящена маме солиста, но впоследствии возвеличила всех украинских матерей.

Но украинцам в том году больше победы запомнились разве что слова исполнителей в поддержку защитников Азовстали, которые в то время, когда проводился конкурс, продолжали оборону Мариуполя и были вынуждены прятаться от непрерывных российских обстрелов в подземельях завода.

Под влиянием новостей из Азовстали была создана песня и нынешних представителей Украины на Евровидении. Читай, о чем песня Heart of Steel группы TVORCHI.

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