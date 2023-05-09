Багатогранні, але однаково рідні! Коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні

Коли вже понад рік Україна бореться за головну перемогу у своєму житті — над всесвітнім злом, кожен маленький успіх починає набувати нових значень. Тож, щоб набратись сил на наві звершення, пригадуємо, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.
Україна брала участь у пісенному конкурсі Євробачення ще з 2001 року. Та вже за багато років змогла здобути три перемоги.
Вперше Україна перемогла на Євробаченні у 2004 році. Омріяну статуетку тоді виборола співачка Руслана з піснею Wild Dances. Також тоді виконавиця виборола для нашої держави право провести 50 ювілейне Євробачення у Києві.
Друга перемога на нашому рахунку з’явилась після річної перерви в участі та початку війни. Попри те, що у 2015 році Україна відмовилась від пісенного конкурсу, вже у 2016 році українська співачка кримськотатарського походження Jamala з піснею 1944 здобула перемогу для своєї Батьківщини.
Пам’ятною та символічною виявилась боротьба за перше місце, оскільки головним супротивником для українців тоді був представник країни-агресорки.
Втретє перемога України на Євробаченні теж супроводжувалась потужними емоціями українців, оскільки була здобута під час повномасштабної війни. Вибороти перше місце у 2022 році вдалось гурту Kalush Orchestra з піснею Stephania, яка спочатку була присвячена мамі соліста, але згодом возвеличила усіх українських матерів.
Та українцям того року більше за перемогу запам’ятались хіба слова виконавців на підтримку захисників Азовсталі, які у час, коли проводився конкурс, продовжували оборону Маріуполя та були вимушені переховуватись від безупинних російських обстрілів у підземеллях заводу.
Під впливом новин з Азовсталі була створена пісня й цьогорічних представників України на Євробаченні. Читай, про що пісня Heart of Steel гурту TVORCHI.
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