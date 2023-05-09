Багатогранні, але однаково рідні! Коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні

Коли вже понад рік Україна бореться за головну перемогу у своєму житті — над всесвітнім злом, кожен маленький успіх починає набувати нових значень. Тож, щоб набратись сил на наві звершення, пригадуємо, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.

Коли Україна перемагала на Євробаченні

Україна брала участь у пісенному конкурсі Євробачення ще з 2001 року. Та вже за багато років змогла здобути три перемоги.

Вперше Україна перемогла на Євробаченні у 2004 році. Омріяну статуетку тоді виборола співачка Руслана з піснею Wild Dances. Також тоді виконавиця виборола для нашої держави право провести 50 ювілейне Євробачення у Києві.

Друга перемога на нашому рахунку з’явилась після річної перерви в участі та початку війни. Попри те, що у 2015 році Україна відмовилась від пісенного конкурсу, вже у 2016 році українська співачка кримськотатарського походження Jamala з піснею 1944 здобула перемогу для своєї Батьківщини.

Пам’ятною та символічною виявилась боротьба за перше місце, оскільки головним супротивником для українців тоді був представник країни-агресорки.

Втретє перемога України на Євробаченні теж супроводжувалась потужними емоціями українців, оскільки була здобута під час повномасштабної війни. Вибороти перше місце у 2022 році вдалось гурту Kalush Orchestra з піснею Stephania, яка спочатку була присвячена мамі соліста, але згодом возвеличила усіх українських матерів.

Та українцям того року більше за перемогу запам’ятались хіба слова виконавців на підтримку захисників Азовсталі, які у час, коли проводився конкурс, продовжували оборону Маріуполя та були вимушені переховуватись від безупинних російських обстрілів у підземеллях заводу.

Під впливом новин з Азовсталі була створена пісня й цьогорічних представників України на Євробаченні. Читай, про що пісня Heart of Steel гурту TVORCHI.

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