Такі несхожі між собою! Список переможців Євробачення з часів 2000-х

Якщо у відомій пісні переможець забирає все, то у пісенному конкурсі Євробачення він чи вона точно отримує, окрім кубка, ще й серця глядачів. Кожного року тріумфатори дивують увесь світ, адже вони такі несхожі між собою.
В очікуванні на поповнення у їхніх рядах, пропонуємо пригадати усіх переможців головного пісенного конкурсу Євробачення.
Непогані шанси на перемогу на Євробаченні й в українських представників. Читай, про що пісня Heart of Steel гурту TVORCHI.
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