Такие непохожие между собой! Список победителей Евровидения со времен 2000-х

Если в известной песне победитель забирает все, то в песенном конкурсе Евровидения он или она точно получает, кроме кубка, еще и сердца зрителей. Каждый год триумфаторы удивляют весь мир, ведь они так непохожи между собой. В ожидании пополнения в их рядах, предлагаем вспомнить всех победителей главного песенного конкурса Евровидения. Список победителей Евровидения со времен 2000-х 2000 год — Дания: Olsen Brothers с песней Fly on the Wings of Love 2001 год — Эстония: Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL с песней Everybody 2002 год — Латвия: Marie N с песней I Wanna 2003 год — Турция: Sertab Erener с песней Everyway That I Can 2004 год — Украина: Руслана с песней Wild Dances 2005 год — Греция: Елена Папариза с песней My Number One 2006 год — Финляндия: Lordi с песней Hard Rock Hallelujah 2007 год — Сербия: Мария Шерифович с песней Молитва 2008 год — Россия: Дима Билан с песней Believe 2009 год — Норвегия: Александр Рыбак с песней Fairytale 2010 год — Германия: Лена Майер-Ландрут с песней Satellite 2011 год — Азербайджан: Ell/Nikki с песней Running Scared 2012 год — Швеция: Лорин с песней Euphoria 2013 год — Дания: Эммели де Форест с песней Only Teardrops 2014 год — Австрия: Кончита Вурст с песней Rise Like a Phoenix 2015 год — Швеция: Монс Сельмерлев с песней Heroes 2016 год — Украина: Джамала с песней 1944 2017 год — Португалия: Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois 2018 год — Израиль: Нетта с песней Toy 2019 год — Нидерланды: Дункан Лоренс с песней Arcade 2021 год — Италия: Måneskin с песней Zitti e buoni 2022 год — Украина: Kalush Orchestra с песней Stefania 2023 год — Швеция: Loreen с песней Tattoo 2024 год — Швейцария: Nemo с песней Broke the Code Читать по теме А сегодня, 17 мая 2025 года, мир снова прикован к телевизорам и ноутбукам. Смотри, какая очередь выступлений исполнителей на финале Евровидения 2025 года, в материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025 Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter