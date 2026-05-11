Евровидение-2026: когда и где смотреть трансляцию полуфиналов шоу из Вены

Полуфинальные и финальный концерты Евровидения-2026 совсем скоро выйдут в эфир, ждать недолго, поэтому заранее определись, на какой платформе будешь смотреть шоу и болеть за нашу Leléka.

В этом году это юбилейный, 70-й выпуск Eurovision Song Contest 2026, и Украина снова предоставляет зрителям полноценные телевизионные, радио- и онлайн-трансляции.

Когда смотреть Евровидение 2026: даты полуфиналов

Конкурс построен как трёхдневный телевизионный марафон.

12 мая стартует первый полуфинал, затем 14 мая — второй, а уже 16 мая состоится гранд-финал, где определится победитель.

Все шоу начинаются вечером в 22:00, но задолго до этого в эфир выходит передшоу — разогрев с обсуждениями, гостями и атмосферой закулисья.

Чтобы посмотреть передшоу, включай Суспільне Культура или сайт Суспільного 12 и 14 мая в 21:30, а в день финала 16 мая — в 21:00.

Выступление Leléka с песней Ridnym запланировано на второй полуфинал, который состоится 14 мая в 22:00.

Leléka выходит под номером 12 — и это невозможно пропустить! Но помним: голосовать за Украину в этом полуфинале нельзя.

А вот как именно проголосовать за других участников, которые являются твоими фаворитами, узнай из этого видео.

Где смотреть трансляцию Евровидения 2026

Официальная трансляция — это всегда несколько платформ сразу, чтобы ты мог выбрать, как тебе удобно:

на телевидении — телеканал Суспільне Культура

онлайн (полные эфиры): сайт Суспільне Культура онлайн, портал Суспільне Євробачення. Здесь будет полная трансляция шоу

на радио Промінь — параллельный аудио-эфир шоу.

Также можно смотреть эфир на YouTube-канале Евровидение Украина. Но здесь есть нюанс: там будут только комментарии студии, выступления артистов транслироваться не будут.

Главным комментатором и голосом трансляции традиционно остаётся Тимур Мірошниченко. В разные вечера к нему присоединяются не менее яркие соведущие: комик Василь Байдак (1 полуфинал), певица Світлана Тарабарова (2 полуфинал) и (в финале) рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Все видео-эфиры сопровождаются переводом на жестовый язык, а некоторые песенные номера также переводятся жестами — это делает конкурс доступным для всех зрителей.

Источник фото: Еurovisionworld.com.

Читай также, какие шансы дают букмекеры на победу Украины на Евровидении 2026 и кто сейчас в фаворитах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!