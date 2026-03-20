Евровидение-2026: когда состоится и какой город примет конкурс

В этом году эстафету Евровидения принимает Австрия — именно там в мае 2026 года стартуют полуфиналы и финал музыкального праздника, который ежегодно собирает сотни миллионов зрителей.

Когда будет Евровидение 2026, какой город стал сценической площадкой конкурса — больше интересного в материале.

Когда и где пройдет Евровидение 2026

В 2025 году победителем Евровидения стал австрийский певец JJ с песней Wasted Love. Он набрал 436 баллов и выиграл гранд-финал в Базеле.

Именно благодаря его победе Австрия получила право принимать следующее, юбилейное, семидесятое Евровидение. А дальше уже выбирали город — и здесь победил Вена, потому что это фактически идеальный кандидат.

Во-первых, это столица и крупнейший транспортный узел страны — сюда легко добраться фанатам со всей Европы. Во-вторых, именно в Вене есть арена Wiener Stadthalle, которая подходит под все технические требования конкурса. Она большая, современная и уже принимала Евровидение ранее (в 2015).

Особого внимания заслуживает сцена: она напоминает огромную волну или изогнутый лист, который словно вырастает из пола и накрывает часть пространства над артистами. Эта конструкция полностью интерактивная — она состоит из подвижных панелей и экранов, которые могут менять форму под каждый номер.

Во время выступлений конкурсантов её поверхности могут двигаться, а графика окутывает не только сзади, но и сверху и с боков. А ещё — многоуровневые подиумы, длинный подиум-язык, который выходит в зал, и 360-градусное световое кольцо над зрителями — картинка должна быть невероятной.

Что касается дат Евровидения 2026 — первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая, а гранд-финал пройдет 16 мая 2026 года.

Когда на Евровидении 2026 выступает Украина

Наша певица Leléka с песней Ridnym выступит во втором полуфинале 14 мая.

Причем известно, что петь она будет во второй половине шоу — то есть ближе к завершению эфира.

Это на самом деле выгодная позиция: зрители лучше запоминают номера, которые звучат под конец. Поэтому вторая половина — это шанс остаться в памяти перед голосованием.

Точный номер выступления обычно определяют уже ближе к самому шоу.

Если Leléka пройдет дальше (а Украина почти всегда это делает), тогда будет ещё одно выступление — уже в гранд-финале 16 мая, где и определится победитель.

Источник главного фото: Eurovisionworld.com.

