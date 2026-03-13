Песни на Евровидение-2026: какое выступление подготовила каждая страна

Музыкальный мир замер в предвкушении: все страны-участницы Евровидения-2026 официально определились со своими представителями и конкурсными композициями, которые прозвучат вскоре со сцены в Вене.

Отбор этого года продемонстрировал невероятную палитру талантов, где рядом с опытными артистами, чьи имена уже давно известны европейской публике, появились яркие дебютанты.

Евровидение-2026: участники первого полуфинала

В этот вечер, 12 мая, на венскую арену выйдут представители 15 стран, однако только 10 из них смогут добыть в борьбе билет в большой финал.

Борьба обещает быть ожесточенной, ведь концентрация сильных вокалистов и неординарных шоу в первом круге соревнований чрезвычайно высока. Поэтому в первом полуфинале будут ситуировать такие страны со следующими песнями:

Грузия

Bzikebi — On Replay

Португалия

Bandidos do Cante — Rosa

Хорватия

Lelek — Andromeda

Швеция

Felicia — My System

Финляндия

Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Молдова

Satoshi — Viva, Moldova!

Греция

Akylas — Ferto

Черногория

Тамара Живкович — Nova Zora

Эстония

Vanilla Ninja — Too Epic to Be True

Сан-Марино

Senhit feat. Boy George — Superstar

Польша

Алиция Шемплинская — Pray

Бельгия

Essyla — Dancing on the Ice

Литва

Lion Ceccah — Sólo quiero más

Сербия

Lavina — Kraj mene

Израиль

Ноам Баттен — Michelle

Песни на Евровидение-2026: участники второго полуфинала

Второй этап большого песенного праздника в Вене запланирован на 14 мая 2026 года. Этот вечер станет решающим для очередной группы конкурсантов, ведь тогда определится вторая десятка счастливчиков, которые получат право выйти на сцену в большом финале.

Помимо непосредственных участников право голоса во втором полуфинале получат и представители стран, по статусу Большой пятерки или как страна-хозяйка уже имеют гарантированное место в финале.

Их баллы станут весомым вкладом в общий результат и помогут сформировать объективную картину зрительских симпатий.

Армения

Simón — Paloma Rumba

Румуния

Александра Капитанеску — Choke Me

Швейцария

Вероника Фусаро — Alice

Азербайджан

Jiva — Just Go

Люксембург

Ева Мария — Mother Nature

Болгария

Dara — Bangaranga

Чехия

Даниэль Жижка — Crossroads

Албания

Alis — Nân

Дания

Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem

Кипр

Antigoni — Jalla

Норвегия

Йонас Ловв — Ya Ya Ya

Мальта

Aidan — Bella

Австралия

Дельта Гудрем — Eclipse

Украина

Leléka — Ridnym

Латвия

Atvara — Ēnā

Все песни на Евровидении-2026: финалисты конкурса

Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания исторически имели привилегию автоматического прохождения в финал как страны, вносящие наибольшие взносы в бюджет Европейского языкового союза (EBU). Однако этот элитарный клуб фактически сократился до формата четверки. Однако кроме них, в финал автоматически попала Австрия, хозяйка этого кокнурса.

Главной сенсацией сезона стал официальный отказ Испании от участия в конкурсе. Национальный вещатель страны, RTVE, пошел на радикальный шаг, объявив бойкот. Причиной такого решения стало участие в Евровидении представителей Израиля на фоне продолжающейся войны в Газе.

Франция

Monroe — Regarde

Германия

Сара Энгельс — Fire

Италия

Сал да Винчи — Per Sempre Sì

Читать по теме Ряд стран отказывается от участия в Евровидении-2026: в чем причина В чем причина отказа в участии?

Великобритания

Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei

Австрия

Cosmó — Tanzschein

Раніше ми писали, які будуть ведучі Євробачення-2026 — читай в матеріалі, які австрійські зірки вестимуть шоу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!