Песни на Евровидение-2026: какое выступление подготовила каждая страна

Музыкальный мир замер в предвкушении: все страны-участницы Евровидения-2026 официально определились со своими представителями и конкурсными композициями, которые прозвучат вскоре со сцены в Вене.
Отбор этого года продемонстрировал невероятную палитру талантов, где рядом с опытными артистами, чьи имена уже давно известны европейской публике, появились яркие дебютанты.
Евровидение-2026: участники первого полуфинала
В этот вечер, 12 мая, на венскую арену выйдут представители 15 стран, однако только 10 из них смогут добыть в борьбе билет в большой финал.
Борьба обещает быть ожесточенной, ведь концентрация сильных вокалистов и неординарных шоу в первом круге соревнований чрезвычайно высока. Поэтому в первом полуфинале будут ситуировать такие страны со следующими песнями:
Грузия
Bzikebi — On Replay
Португалия
Bandidos do Cante — Rosa
Хорватия
Lelek — Andromeda
Швеция
Felicia — My System
Финляндия
Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
Молдова
Satoshi — Viva, Moldova!
Греция
Akylas — Ferto
Черногория
Тамара Живкович — Nova Zora
Эстония
Vanilla Ninja — Too Epic to Be True
Сан-Марино
Senhit feat. Boy George — Superstar
Польша
Алиция Шемплинская — Pray
Бельгия
Essyla — Dancing on the Ice
Литва
Lion Ceccah — Sólo quiero más
Сербия
Lavina — Kraj mene
Израиль
Ноам Баттен — Michelle
Песни на Евровидение-2026: участники второго полуфинала
Второй этап большого песенного праздника в Вене запланирован на 14 мая 2026 года. Этот вечер станет решающим для очередной группы конкурсантов, ведь тогда определится вторая десятка счастливчиков, которые получат право выйти на сцену в большом финале.
Помимо непосредственных участников право голоса во втором полуфинале получат и представители стран, по статусу Большой пятерки или как страна-хозяйка уже имеют гарантированное место в финале.
Их баллы станут весомым вкладом в общий результат и помогут сформировать объективную картину зрительских симпатий.
Армения
Simón — Paloma Rumba
Румуния
Александра Капитанеску — Choke Me
Швейцария
Вероника Фусаро — Alice
Азербайджан
Jiva — Just Go
Люксембург
Ева Мария — Mother Nature
Болгария
Dara — Bangaranga
Чехия
Даниэль Жижка — Crossroads
Албания
Alis — Nân
Дания
Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem
Кипр
Antigoni — Jalla
Норвегия
Йонас Ловв — Ya Ya Ya
Мальта
Aidan — Bella
Австралия
Дельта Гудрем — Eclipse
Украина
Leléka — Ridnym
Латвия
Atvara — Ēnā
Все песни на Евровидении-2026: финалисты конкурса
Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания исторически имели привилегию автоматического прохождения в финал как страны, вносящие наибольшие взносы в бюджет Европейского языкового союза (EBU). Однако этот элитарный клуб фактически сократился до формата четверки. Однако кроме них, в финал автоматически попала Австрия, хозяйка этого кокнурса.
Главной сенсацией сезона стал официальный отказ Испании от участия в конкурсе. Национальный вещатель страны, RTVE, пошел на радикальный шаг, объявив бойкот. Причиной такого решения стало участие в Евровидении представителей Израиля на фоне продолжающейся войны в Газе.
Франция
Monroe — Regarde
Германия
Сара Энгельс — Fire
Италия
Сал да Винчи — Per Sempre Sì
Великобритания
Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei
Австрия
Cosmó — Tanzschein
Раніше ми писали, які будуть ведучі Євробачення-2026 — читай в матеріалі, які австрійські зірки вестимуть шоу.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!