Ряд стран отказывается от участия в Евровидении-2026: в чем причина

Европейский языковой союз (EBU) подтвердил участие Израиля в Евровидении-2026. Решение было принято на 95-й сессии Генеральной ассамблеи EBU 4 декабря в Женеве вместе с другими изменениями в формате конкурса.

Однако такое решение вызвало волну бойкотов со стороны нескольких стран — читай в материале, почему в некоторых государствах недовольны участием Израиля, и об их реакции.

Страны Европы отказываются от участия в Евровидении 2026: что известно

Конкурс состоится весной 2026 года в Вене, Австрия, как 70-й юбилейный. Поддержку участию Израиля оказали, в частности, Германия и Австрия, где организаторы стремятся уйти от раскола и сохранить полный формат шоу. Ожидается также поддержка от Швейцарии, Греции, Азербайджана и Кипра. Немецкий вещатель ARD даже намекал на возможный бойкот, если бы Израиль был исключен.

Однако решение EBU вызвало значительную критику из-за политического контекста, в частности войны в Газе, гуманитарной катастрофы, жертв среди гражданского населения и нехватки доступа международных медиа к региону. Критики отмечают неравенство: Россию исключили после вторжения в Украину, тогда как Израилю разрешают участие, несмотря на политический подтекст выступлений.

Из-за этого ряд стран объявил бойкот:

Испания: не будет участвовать и не будет транслировать шоу в Вене (12, 14 и 16 мая 2026). Решение было подготовлено в сентябре.

Нидерланды: отказ от участия сразу после голосования.

Ирландия: не будет посылать представителя и не будет транслировать из-за жертв в Газе и гуманитарной катастрофы.

Словения: критикует EBU за неравенство и политические интересы израильского правительства

Исландия и Бельгия: пока не объявили окончательные решения.

Однако Португалия все же подтвердила участие, несмотря на колебания.

Официальные заявления подчеркивают недовольство: глава RTVE Хосе Пабло Лопес отметил, что ситуация обострилась из-за ошибок EBU, подвергнувших организацию ненужной политической нагрузке.

