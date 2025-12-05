Низка країн відмовляється від участі у Євробаченні-2026: у чому причина

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила участь Ізраїлю в Євробаченні-2026. Рішення було ухвалено на 95-й сесії Генеральної асамблеї EBU 4 грудня в Женеві разом із іншими змінами до формату конкурсу.

Однак таке рішення спровокувало хвилю бойкотів з боку кількох країн — читай у матеріалі, чому в деяких державах незадоволені участю Ізраїлю, та про їхню реакцію.

Країни Європи відмовляються від участі на Євробаченні 2026: що відомо

Конкурс відбудеться навесні 2026 року у Відні, Австрія, як 70-й ювілейний. Підтримку участі Ізраїлю надали, зокрема, Німеччина та Австрія, де організатори прагнуть уникнути розколу та зберегти повний формат шоу. Очікується також підтримка від Швейцарії, Греції, Азербайджану та Кіпру. Німецький мовник ARD навіть натякав на можливий бойкот, якби Ізраїль виключили.

Однак рішення EBU викликало значну критику через політичний контекст, зокрема війну в Газі, гуманітарну катастрофу, жертви серед цивільного населення та брак доступу міжнародних медіа до регіону. Критики зазначають нерівність: Росію виключили після вторгнення в Україну, водночас Ізраїлю дозволяють участь попри політичний підтекст виступів.

Через це низка країн оголосила бойкот:

Іспанія: не братиме участь і не транслюватиме шоу у Відні (12, 14 і 16 травня 2026 року). Рішення було підготовлено у вересні.

Нідерланди: відмова від участі одразу після голосування.

Ірландія: не надсилатиме представника та не транслюватиме через жертви в Газі та гуманітарну катастрофу.

Словенія: критикує EBU за нерівність і політичні інтереси ізраїльського уряду.

Ісландія та Бельгія: поки не оголосили остаточних рішень.

Однак Португалія все ж підтвердила участь попри вагання.

Офіційні заяви підкреслюють незадоволення: голова RTVE Хосе Пабло Лопес зазначив, що ситуація загострилася через помилки EBU, що наразили організацію на непотрібне політичне навантаження.

