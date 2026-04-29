Данія на Євробаченні-2026: Søren Torpegaard — Før vi går hjem, історія людини, яка не може піти далі

Данське королівство знову з’явиться на сцені Євробачення-2026, і вже налаштоване на високий результат. Їхня композиція встигла стати хітом серед слухачів ще до офіційного старту змагань.

Søren Torpegaard представить країну з треком Før vi går hjem — клубним “сумним бангером”, що змушує одночасно танцювати та відпускати себе. Найцікавіше про данського представника та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Данію на Євробаченні-2026

Данію на Євробаченні-2026 у Відні представляє Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem. Своє місце на великій сцені він здобув на національному відборі Dansk Melodi Grand Prix, що відбувся 14 лютого в Frederikshavn.

Перемога вийшла переконливою: Søren отримав голоси і журі, і глядачів одночасно, набравши 39 балів із можливих. На шляху до перемоги він обійшов у Суперфіналі двох серйозних суперників — виконавицю Ericka Jane та переможницю минулорічного Melodi Grand Prix Sissal.

Хто такий Søren Torpegaard

Пристрасть до сцени у Søren Torpegaard з’явилася ще в дитинстві — він виступав у шкільних постановках та знімався у короткометражках.

З 2016 по 2019 рік він навчався в Den Danske Scenekunstskole у Fredericia та здобув ступінь бакалавра з музичного виконавства. Вже у 2021 році Søren отримав престижну данську театральну нагороду — Reumert Talent Prize, а у 2022-му зіграв головну роль Тоні у мюзиклі “Вест-Сайд Стор” у Копенгагенській опері.

На Євробаченні-2026 Søren не новачок у конкурсному середовищі: у 2023 році він вже брав участь у Melodi Grand Prix з баладою Lige Her, але тоді не потрапив до фіналу.

Крім музичної кар’єри, він знімався в телесеріалі Sommerdahl, виступав на данських національних святах та на ювілейному концерті королеви Марґрете II. Søren є відкрито квір-артистом і у 2024 році отримав номінацію на Artist of the Year на Danish Rainbow Awards.

Переклад та сенс пісні Før vi går hjem

Назва пісні перекладається з данської як “Перш ніж ми підемо додому” — і це власне її центральна метафора: ніч, що ніколи не повинна закінчуватись.

Пісня написана самим Søren у співавторстві з Valdemar Littauer Bendixen, Clara Sofie Fabricius та Thomas Meilstrup. За словами артиста, це “цукерка, яка одночасно кисла і солодка” — трек без жодної паузи, один безперервний рух.

Сюжетно це історія про нічну спокусу та боротьбу між розумом і почуттями. Ліричний герой знає, що треба йти, але не може відірватись — від поглядів, від дотику, від моменту. Музично це клубний поп із глибоким емоційним підтекстом: пісня має змушувати танцювати і водночас відпускати себе.

Примітно, що це перша пісня Данії на Євробаченні з 2021 року, виконана повністю рідною мовою.

Чи пройде Данія у фінал Євробачення-2026

Данія виступить у другому півфіналі 14 травня — одинадцятим за порядком. Шанси на вихід до гранд-фіналу букмекери оцінюють у 91%, що ставить країну серед безумовних фаворитів кваліфікації.

У загальному заліку Søren Torpegaard наразі посідає друге місце в букмекерських прогнозах із шансами на перемогу близько 10–13%. Данія тримається позаду лише Фінляндії, відтісняючи Францію та Грецію.

Фото: Eurovision.com.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!