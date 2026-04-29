Євробачення-2026: стало відомо, хто оголошуватиме бали від України

Україна визначилася з тим, хто стане голосом нашого національного журі на ювілейному, 70 пісенному конкурсі Євробачення. Ця відповідальна місія у 2026 році випала фронтмену гурту Ziferblat — Данилу Лещинському. Про це повідомляє Суспільне.

Музикант, який ще рік тому змусив усю Європу підспівувати драйвовій “Bird of Pray”, знову з’явиться в ефірі шоу. Цікаво, що у 2025-му Ziferblat принесли Україні почесне 9-те місце.

Тепер же Даниїл вийде на прямий зв’язок із Віднем під час гранд-фіналу 16 травня, щоб оголосити, кому українські експерти віддали свої найвищі оцінки.

Читати на тему Сцена Євробачення-2026: чим приголомшить головна арена шоу у Відні Як виглядає сцена Євробачення-2026.

Від мікрофона до оцінок: тріумфальне повернення Лещинського в ефір конкурсу

Варто зазначити, що Лещинський переймає естафету у співачки Jerry Heil, яка виконувала роль речниці на попередньому конкурсі в Базелі. Залучення артистів, що вже мають досвід виступу на “Євробаченні”, стало доброю традицією для України.

Поки Даниїл Лещинський готує свою промову для фінального вечора, вся країна тримає кулаки за нашу представницю — LELÉKA. Її чуттєва композиція “Ridnym” прозвучить у другому півфіналі. Співачка вийде на сцену під номером 12, який фанати вже називають символічним для українського успіху.

Раніше ми писали, які коефіцієнти Євробачення-2026 — читай в матеріалі, чи прогнозують букмекери перемогу Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!