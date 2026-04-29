Парад у Москві 9 травня буде без військової техніки: як це пояснили в Міноборони РФ

Під час військового параду на Красній площі в Москві 9 травня 2026 року не буде механізованої колони військової техніки. Таке рішення ухвалено вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Техніка не братиме участі в урочистостях до 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні через “поточну оперативну обстановку”, що є фактичним визнанням дефіциту ресурсів або безпекових ризиків на тлі тривалих бойових дій.

Окрім бронетехніки та артилерії, цьогоріч від участі в параді також усунули наймолодших учасників — вихованців суворовських, нахімовського училищ та кадетських корпусів.

Парад 9 травня 2026 року: у чому причина зміни програми

Замість звичного проходження танків та ракетних комплексів парад у 2026 році обмежиться лише пішими колонами, які складатимуться виключно з представників вищих військових навчальних закладів усіх видів і родів військ.

Щоб заповнити прогалину в програмі та підтримати пропагандистський наратив, організатори планують інтегрувати в телевізійну трансляцію включення з фронту.

Глядачам демонструватимуть роботу підрозділів окупаційної армії безпосередньо в зоні ведення бойових дій, а також кадри чергувань розрахунків ракетних військ стратегічного призначення та екіпажів Військово-морського флоту.

Авіаційна частина параду наразі залишається в планах організаторів: над Москвою мають пролетіти пілотажні групи, а штурмовики Су-25 повинні завершити шоу димами в кольорах російського прапора.

Відсутність сухопутної техніки на головній площі країни-агресора підкреслює значне виснаження армії після чотирьох років війни, адже раніше, навіть у найскладніші періоди вторгнення, російське керівництво намагалося вивести на парад хоча б символічну кількість бронетехніки.

