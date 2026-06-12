Удар по залізниці на Сумщині: загинула операторка станції, ще одну працівницю поранено

У ніч проти 12 червня 2026 року російські війська продовжили цілеспрямовані масовані обстріли Сумської області.

Цього разу під жорстоку атаку ворожих ударних безпілотників потрапила Шосткинська громада — наслідки читай в матеріалі.

У Шосткинській громаді Сумської області зафіксовано влучання в цивільний об’єкт

Згідно з повідомленнями начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського, загарбники навмисно спрямували дрони на залізничні станції, вокзали, пости електричної сигналізації та тягові підстанції прикордонного регіону.

Внаслідок повітряного нальоту значних руйнувань та критичних пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля залізничного призначення.

44-річна жінка, яка працювала операторкою на одній із залізничних станцій Шосткинщини, на жаль, загинула.

На території залізничного об’єкта було заздалегідь встановлене сучасне мобільне бетонне укриття. Моніторингова група компанії вчасно сповістила персонал про підвищений рівень загрози та наближення ворожих засобів ураження.

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За попередніми даними, залізничниця загинула безпосередньо в момент, коли намагалася добігти до безпечного місця.

Крім того, важкі травми та поранення отримала ще одна цивільна жінка, 33-річна чергова по станції. Постраждалу оперативно госпіталізували та прооперували місцеві медики.

Наразі лікарі запевняють, що її життю загрози немає, а поруч із нею перебувають представники залізничної компанії, які надають усю необхідну психологічну та матеріальну допомогу.

Наразі на місці влучань тривають невідкладні заходи, працюють екстрені служби та профільні фахівці, які продовжують уточнювати всі деталі, обставини та остаточні матеріальні наслідки ворожого нальоту.

Фото: Олег Григоров.

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