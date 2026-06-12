Для тебе Війна в Україні

Удар по залізниці на Сумщині: загинула операторка станції, ще одну працівницю поранено

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Червня 2026, 10:03 2 хв.
обстріл сумщини

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