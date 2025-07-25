Пам’ятати кожного: Рада затвердила День загиблих у полоні

Верховна Рада України ухвалила дуже важливе рішення, тепер 28 липня буде офіційним Днем пам’яті наших Захисників і Захисниць, добровольців, а також звичайних людей, які загинули, були закатовані чи страчені в російському полоні.

Це означає, що держава офіційно вшановуватиме їхню пам’ять. За це рішення проголосували 268 депутатів.

Чому саме 28 липня? Жахіття Оленівки

Ця дата обрана невипадково. Вона нагадує про страшний злочин, який Росія вчинила в ніч на 29 липня 2022 року в селищі Оленівка на окупованій Донеччині.

Тоді росіяни підірвали барак, де утримували українських військовополонених, зокрема героїв з Азовсталі.

Той вибух забрав життя щонайменше 53 українських захисників, а ще понад 130 були поранені.

Це був один із найжорстокіших терактів Росії проти полонених, що є грубим порушенням усіх міжнародних правил поводження з військовополоненими.

Україна пам’ятає цей злочин, і президент Зеленський заявляв, що він стане одним із головних пунктів на майбутньому трибуналі проти Росії.

Навіщо цей День пам’яті?

Встановлення цього дня — це не просто дата в календарі. Це наш моральний обов’язок і спосіб гідно вшанувати тих, хто віддав своє життя або постраждав у ворожому полоні.

Як сказав підполковник Святослав Паламар (Калина) з Азову, це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами, і держава не має права їх забути.

Цей день має показати вдячність українського народу за героїзм і самопожертву всіх, хто боровся за незалежність України. Він допоможе зміцнити нашу національну єдність та патріотизм.

Ми пам’ятаємо кожного, хто загинув у російських тюрмах, і продовжуємо боротися за повернення тих, хто досі перебуває в полоні.

Українці, які повертаються з російського полону, часто стикаються з важкими фізичними та психологічними наслідками.

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