Для тебе Війна в Україні

Пам’ятати кожного: Рада затвердила День загиблих у полоні

Марія Дзюба, редакторка сайту 25 Липня 2025, 10:00
Пам’ятати кожного: Рада затвердила День загиблих у полоні
Фото Pexels

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