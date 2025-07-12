Історії Розповіді

Доньку боявся обійняти… Українці повертаються з полону з жахливими хворобами

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Липня 2025, 18:00
олександр савовий

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