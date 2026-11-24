Останній місяць року — це традиційно насичений завданнями та справами період, коли треба все встигнути і бажано ще залишити сили на святкування новорічної ночі. Календар вдалих днів допоможе тобі узгодити власні плани із фазами Місячного циклу, які так чи інакше впливають на планету загалом та на нас зокрема.

Фази Місяця в грудні 2026

1-8 грудня — Спадний Місяць

9 грудня — Молодик

10-23 грудня — Зростальний Місяць

24 грудня — Повня

25-31 грудня — Спадний Місяць

Сприятливі дні в грудні 2026

За місячним календарем сприятливими днями вважається період Зростального Місяця, оскільки саме ця фаза характеризується підйомом енергії та активним рухом вперед. У такі дні варто починати нові справи, запускати масштабні проєкти та займатися творчістю.

У грудні 2026 року сприятливими днями є 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 та 23 грудня.

У цей період можна починати будь-які проєкти та масштабувати процеси як на роботі, так і в особистому житті. Також Зростальний Місяць сприяє фізичній активності та новим спортивним досягненням. Крім того, у перераховані дні можна робити різноманітні нові процедури для догляду за собою та здоров’ям, займатися хатніми справами та купляти нові речі.

Несприятливі дні в грудні 2026

Найбільш несприятливими днями для будь-яких справ є фази Молодика та Повні. У цей період енергія або обнуляється, або максимально концентрується. Як Молодик, так і Повня є поганими періодами для активного початку нових етапів в житті.

У грудні 2026 року несприятливими днями є 8, 9, 10 та 24 грудня.

У ці дні можна захворіти або отримати якусь травму, також зростає ризик конфліктів з іншими людьми. Щоб мінімізувати можливий негативний вплив, астрологи радять не планувати на ці дні фінансові операції, вирішення якихось питань, надмірну роботу та не давати гроші в борг.

Тепер ти знаєш, коли сприятливі дні в грудні 2026, тож зможеш краще розподілити свою енергію перед прийдешнім новим роком.

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