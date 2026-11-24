Последний месяц года — это традиционно насыщенный задачами и делами период, когда нужно все успеть и желательно еще приберечь силы на празднование новогодней ночи. Календарь удачных дней поможет тебе согласовать собственные планы с фазами Лунного цикла, так или иначе влияющими на планету в целом и на нас в частности.

Фазы Луны в декабре 2026

1-8 декабря — Убывающая Луна

9 декабря — Новолуние

10-23 декабря — Растущая Луна

24 декабря — Полнолуние

25-31 декабря — Убывающая Луна

Благоприятные дни в декабре 2026

По лунному календарю благоприятными днями считается период роста Луны, поскольку именно эта фаза характеризуется подъемом энергии и активным движением вперед. В такие дни следует начинать новые дела, запускать масштабные проекты и заниматься творчеством.

В декабре 2026 года благоприятными днями являются 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 декабря.

В этот период можно начинать любые проекты и масштабировать процессы, как на работе, так и в личной жизни. Также Растущая Луна способствует физической активности и новым спортивным достижениям. Кроме того, в перечисленные дни можно делать различные процедуры по уходу за собой и здоровьем, заниматься домашними делами и покупать новые вещи.

Неблагоприятные дни в декабре 2026

Наиболее неблагоприятными днями для любых дел являются фазы Новолуния и Полнолуния. В этот период энергия либо обнуляется, либо максимально концентрируется. Как Новолуние, так и Полнолуние являются плохими периодами для активного начала новых этапов в жизни.

В декабре 2026 года неблагоприятными днями являются 8, 9, 10 и 24 декабря.

В эти дни можно заболеть или получить какую-нибудь травму, также возрастает риск конфликтов с другими людьми. Чтобы минимизировать возможное негативное влияние, астрологи советуют не планировать на эти дни финансовые операции, решение каких-либо вопросов, чрезмерную работу и не давать деньги взаймы.

Теперь ты знаешь, когда благоприятные дни в декабре 2026, поэтому сможешь лучше распределить свою энергию перед наступающим новым годом.

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