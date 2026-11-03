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Магнитные бури в ноябре 2026: опасные дни в этом месяце

Марина Слизовская, редактор сайта 03 ноября 2026, 17:46 3 мин.
когда в ноябре магнитные бури
Фото Unsplash

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