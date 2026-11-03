Магнитные бури в ноябре 2026: опасные дни в этом месяце

Если ты замечаешь ухудшение самочувствия в дни геомагнитных бурь, значит, тебе следует отслеживать прогноз изменений в магнитном поле Земли, возникающих во время повышенной солнечной активности. Так ты сможешь изменить режим заранее, чтобы облегчить свое состояние.

Когда магнитные бури в ноябре 2026 — читай в нашем материале.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2026

Согласно данным 27-дневной таблицы прогноза космической погоды на период со 2 по 28 ноября от Центра прогнозирования космической погоды NOAA, солнечная активность будет преимущественно низкой, поэтому активность геомагнитного поля преимущественно на спокойном уровне:

3-4.11 — покой, Kp 2;

— покой, Kp 2; 5-7.11 — незначительные колебания, Kp 3;

— незначительные колебания, Kp 3; 8.11 — покой, Kp 2;

— покой, Kp 2; 9.11 — повышенная активность, Kp 4;

— повышенная активность, Kp 4; 10-12.11 — незначительные колебания, Kp 3;

— незначительные колебания, Kp 3; 13-15.11 — покой, Kp 2;

— покой, Kp 2; 16.11 — незначительные колебания, Kp 3;

— незначительные колебания, Kp 3; 17-18.11 — возможна слабая магнитная буря G1, Kp 5;

— возможна слабая магнитная буря G1, Kp 5; 19.11 — незначительные колебания, Kp 3;

— незначительные колебания, Kp 3; 20-25.11 — покой, Kp 2;

— покой, Kp 2; 26.11 — незначительные колебания, Kp 3;

— незначительные колебания, Kp 3; 27-28.11 – возможна буря G1, потенциально G2, Kp 5.

Толкование обозначений, которые используют ученые

K-индекс отражает интенсивность геомагнитных колебаний по шкале от 0 до 9.

Показатель от 5 и выше означает начало бури G1 и сильнее:

Kp 0–2 – магнитное поле спокойное;

– магнитное поле спокойное; Kp 3–4 – геомагнитная активность повышена;

– геомагнитная активность повышена; Kp 5 – магнитная буря уровня G1, слабая по международной шкале NOAA;

– магнитная буря уровня G1, слабая по международной шкале NOAA; Kp 6–7 – более сильные бури уровня G2–G3;

– более сильные бури уровня G2–G3; Kp 8–9 – очень сильные и экстремальные бури уровня G4–G5.

Прогноз на несколько недель может корректироваться после получения новых данных о солнечной активности.

Самые опасные даты магнитных бурь в ноябре 2026

17-18 ноября — Kp 5, магнитная буря G1

— Kp 5, магнитная буря G1 27-28 ноября — Kp 5, магнитная буря G1

При G1 возможны небольшие колебания в электросетях. Полярные сияния в период G1 видны только на больших широтах у полюсов.

В случае ухудшения самочувствия во время магнитных бурь следует спать около 8 часов в сутки, отказаться от употребления тяжелой пищи и алкоголя, пить в течение дня чистую воду и уменьшить по возможности перегрузки. В случае возникновения сильной боли следует обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Теперь ты знаешь, когда магнитные бури в ноябре, поэтому можешь заранее позаботиться о своем организме.

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