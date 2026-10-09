Посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для посева и посадки

Хотя лето уже давно осталось позади, у огородников и садоводов еще много работы на их участках. Кроме посадки характерных для этого периода культур, необходимо также подготовить грядки и сад к грядущей зиме, которая уже не за горами.

Публикуем Лунный посевной календарь на октябрь 2026 с полезными рекомендациями.

Фазы Луны в октябре 2026

Месячные фазы позволяют определить благоприятные дни для посева и в целом ухода за огородом и садом в этом месяце.

Нисходящая Луна (1–9, 27–31 октября): в этот период энергия уходит к корням. Можно работать с корнеплодами, производить обрезку в саду, также рекомендовано заниматься посадкой сезонных овощей.

Молодая Луна (10 октября): это период перезагрузки, поэтому в этот день не стоит работать с растениями, можно просто убрать участок и помыть садовый инвентарь.

Растущая Луна (11–25 октября): в эту фазу соки поднимутся до стеблей. Можно активно в эти дни сеять и высаживать растения при благоприятной погоде.

Полнолуние (26 октября): отличный период для подготовки почвы и защиты растений от заморозков.

Благоприятные дни для посева и посадки в октябре 2026

Благоприятные дни (3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31): можно сеять и сажать растения в заранее подготовленную и не промерзшую почву.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки в октябре 2026

Неблагоприятные дни (9, 10, 11, 19, 20, 21, 26): ограничь активные работы в саду и огороде, связанные с растениями, в эти дни убери остатки растений, собери листья и поврежденные плоды.

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Что можно сеять и сажать в октябре 2026

Октябрь — это еще далеко не завершение садово-огородных работ. Что можно делать в этом месяце? Во второй месяц осени внимание огородников сосредотачивается на озимых и подзимних посевах, посадке корневой петрушки, лука, чеснока, плодовых деревьев, а также многолетников. Кроме лунных фаз, в это время также стоит учитывать погоду. Надо подготовить открытую почву и следить, чтобы она не стала переувлажненной.

Благоприятные дни по культурам:

чеснок: 12-18, 27;

лук репчатый: 27;

лук на зелень: 3, 4, 12-18, 22-25, 30, 31;

петрушка на корень: 27;

редис: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

морковь: 27;

салаты, шпинат: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

укроп, петрушка, кинза на листьях: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

земляника и клубника: 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27-31;

абрикос, вишня, слива, персик: 12-18, 27;

грецкий орех, фундук: 27;

луковичные и клубневые: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29.

Наш лунный посевной календарь на октябрь 2026 поможет тебе лучше организовать твои садово-огородные работы и заранее создать себе план.

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