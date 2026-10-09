Стиль жизни Садоводство и огород

Посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для посева и посадки

Марина Слизовская, редактор сайта 09 октября 2026, 15:00 3 мин.
посевной календарь на октябрь 2026
Фото Pexels

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