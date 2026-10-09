Посівний календар на жовтень 2026: сприятливі дні для посіву та посадки

Хоча літо вже давно залишилося позаду, але у городників та садівників ще багато роботи на їхніх ділянках. Окрім посадки характерних для цього періоду культур, необхідно також підготувати грядки та сад до прийдешньої зими, яка вже не за горами.

Публікуємо Місячний посівний календар на жовтень 2026 року з корисними рекомендаціями.

Фази Місяця у жовтні 2026

Місячні фази дозволяють визначити сприятливі дні для посіву та загалом догляду за городом і садом цього місяця:

Спадний Місяць (1–9, 27–31 жовтня): у цей період енергія йде до коріння. Можна працювати з корнеплодами, робити обрізку в саду, також рекомендовано займатися посадкою сезонних овочів.

Молодик (10 жовтня): це період перезавантаження, тому цього дня не варто працювати з рослинами, можна просто прибрати ділянку та помити садовий інвентар.

Зростальний Місяць (11–25 жовтня): у цю фазу соки піднімуться до стебел. Можна активно цими днями сіяти та висаджувати рослини за наявності сприятливої погоди.

Повня (26 жовтня): чудовий період для підготовки ґрунту та захисту рослин від заморозків.

Сприятливі дні для посіву та посадки у жовтні 2026

Сприятливі дні (3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31): можна сіяти та саджати рослини у заздалегідь підготовлений і не промерзлий ґрунт.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки у жовтні 2026

Несприятливі дні (9, 10, 11, 19, 20, 21, 26): обмеж активні роботи в саду та городі, пов’язані з рослинами, у ці дні прибери залишки рослин, позбирай листя та пошкоджені плоди.

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Що можна сіяти та садити в жовтні 2026

Жовтень — це ще далеко не завершення садово-огородніх робіт. Що можна робити цього місяця? У другий місяць осені увага огородників зосереджується на озимих і підзимових посівах, посадці кореневої петрушки, цибулі, часнику, плодових дерев, а також багаторічників. Окрім місячних фаз, у цей час також варто зважати на погоду. Треба підготувати відкритий ґрунт й слідкувати, щоб він не став перезволоженим.

Сприятливі дні за культурами:

часник: 12-18, 27;

цибуля ріпчаста: 27;

цибуля на зелень: 3, 4, 12-18, 22-25, 30, 31;

петрушка на корінь: 27;

редис: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

морква: 27;

салати, шпинат: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

кріп, петрушка, кінза на листя: 3, 4, 12-18, 22-25, 27, 30, 31;

суниця та полуниця: 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27-31;

абрикос, вишня, слива, персик: 12-18, 27;

волоський горіх, фундук: 27;

цибулинні та бульбові: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29.

Наш місячний посівний календар на жовтень 2026 допоможе тобі краще організувати твої садово-огородні роботи та наперед створити собі план.

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