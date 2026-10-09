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Посівний календар на жовтень 2026: сприятливі дні для посіву та посадки

Марина Слизовська, редакторка сайту 09 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
посівний календар на жовтень 2026
Фото Pexels

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