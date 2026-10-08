Посадити малину можна і восени, і навесні, але один із цих періодів має більше переваг. Якщо правильно вгадати зі строками, саджанці встигнуть добре прижитися та без проблем пережити зиму.

Коли краще садити малину восени чи навесні, який період обрати для посадки та як правильно висадити саджанці — читай у матеріалі.

Коли краще садити малину восени чи навесні

Для більшості регіонів України малину найкраще садити восени — з вересня до жовтня. Головне, щоб до стабільних морозів залишалося достатньо часу для укорінення.

Осіння посадка має просте пояснення: земля після літа ще зберігає тепло, а вологи зазвичай вистачає завдяки дощам. У таких умовах коренева система може спокійно розвиватися, поки надземна частина вже не росте так активно.

Після зими кущ не витрачатиме час на адаптацію до нового місця. Як тільки потеплішає, малина зможе перейти до активного росту.

Орієнтуватися краще не лише на календар. Якщо осінь тепла, висаджувати саджанці можна й у листопаді, але затягувати роботу до самих морозів не варто.

Оптимальний момент для посадки — приблизно за 3–4 тижні до стабільного похолодання.

Якщо осінь у твоєму регіоні приходить рано або зими бувають суворими, посадку можна перенести на весну.

Звісно ж, весняна посадка теж цілком можлива. Тож, як садити малину весною? Малину садять дуже рано, приблизно у квітні, коли земля вже відтанула, але бруньки ще не встигли розпуститися.

Такий варіант особливо підходить для регіонів із холодними зимами. Молоді саджанці не доведеться залишати на зимівлю одразу після посадки.

Є й мінус: навесні земля швидше пересихає, тому молодим кущам потрібен регулярний і достатній полив. До того ж саджанцю доводиться одночасно укорінюватися та переходити до активного росту.

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Як садити малину восени

Малині потрібне добре освітлене місце, адже в затінку вона розвивається гірше. Ділянка також має бути захищена від сильного вітру.

Не обирай місце, де після дощу надовго залишається вода. Для малини важливо, щоб ґрунт був пухким, родючим і добре пропускав вологу.

Оптимальна кислотність ґрунту для рослини — приблизно pH 5,5–6,5. Перед посадкою очисти ділянку від бур’янів і перекопай землю. За потреби внеси компост або добре перепрілий гній. Також можна додати фосфорно-калійні добрива.

Якщо плануєш висаджувати малину рядами, підготуй траншеї приблизно 40 см завглибшки та 50 см завширшки. Для окремих кущів підійдуть посадкові ями приблизно 40×40 см.

Між саджанцями залишай 60–70 см, а між рядами — близько 1,5–2 м. Так кущі не будуть надто загущеними й отримають достатньо світла.

Як правильно посадити малину восени

Обери правильне місце. Саджай малину на сонячній ділянці, захищеній від сильного вітру. Місця, де застоюється вода, краще уникати.

Саджай малину на сонячній ділянці, захищеній від сильного вітру. Місця, де застоюється вода, краще уникати. Підготуй ґрунт. Малина добре росте на легких суглинках або супіщаному ґрунті з нейтральною кислотністю. Перед посадкою землю перекопай приблизно на 30 см і внеси перегній або компост.

Малина добре росте на легких суглинках або супіщаному ґрунті з нейтральною кислотністю. Перед посадкою землю перекопай приблизно на 30 см і внеси перегній або компост. Підбери саджанці. Обирай здорові рослини з міцною кореневою системою та пагонами товщиною від 5 мм. Перед посадкою потримай коріння у воді кілька годин.

Обирай здорові рослини з міцною кореневою системою та пагонами товщиною від 5 мм. Перед посадкою потримай коріння у воді кілька годин. Підготуй ями. Для саджанців зроби ями приблизно 40×40×40 см. Між кущами залишай 0,7–1 м, а між рядами — 1,5–2 м.

Для саджанців зроби ями приблизно 40×40×40 см. Між кущами залишай 0,7–1 м, а між рядами — 1,5–2 м. Посади малину. Постав саджанець на невеликий горбок у ямі та розправ коріння. Коренева шийка має бути на рівні землі, після чого засип коріння ґрунтом і злегка його ущільни.

Постав саджанець на невеликий горбок у ямі та розправ коріння. Коренева шийка має бути на рівні землі, після чого засип коріння ґрунтом і злегка його ущільни. Вкороти пагони. Після посадки пагони обріж приблизно до 30 см. Так рослині буде легше спрямувати сили на вкорінення.

Після посадки пагони обріж приблизно до 30 см. Так рослині буде легше спрямувати сили на вкорінення. Полий кущ. Одразу після посадки добре пролий малину — орієнтовно 5 л води на один саджанець.

Одразу після посадки добре пролий малину — орієнтовно 5 л води на один саджанець. Замульчуй землю. Накрий ґрунт навколо куща торфом, соломою, перегноєм або перепрілою тирсою. Мульча допоможе зберегти вологу та захистити коріння від холоду.

Накрий ґрунт навколо куща торфом, соломою, перегноєм або перепрілою тирсою. Мульча допоможе зберегти вологу та захистити коріння від холоду. Стеж за вологою. Якщо осінь видасться сухою, перевіряй ґрунт і за потреби поливай малину до перших морозів.

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