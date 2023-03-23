Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт у 2023 році і що для цього потрібно

Гарбуз в Україні вирощують багато садівників, адже це один із найкорисніших овочів. У його плодах міститься чимало вітамінів та рідкісних речовин, які необхідні організму людини.

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт: терміни посадки

На те, коли садять гарбуз, впливає клімат регіону. Ця культура вважається дуже теплолюбною, тому садити гарбуз потрібно тоді, коли температура ґрунту досягне +15 °С, і не буде заморозків. Температура на вулиці має бути від 18 до 20 °С.

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Сприятливі дні посадки розсади вдома або у теплиці:

21–22, 25–26 квітня;

2–4, 6, 9–10, 13–14 травня;

20–23, 25–26 червня.

Як вибрати місце для посадки гарбуза та підготувати ґрунт

Через те що гарбуз вважається південною культурою, йому потрібно багато сонця. Грядки потрібно формувати на відкритому, добре освітленому місці.

Якщо ділянка розташована в низині, висаджуй розсаду на грядки заввишки не нижче ніж 60 см. При цьому ґрунт має бути родючим, легким і пухким.

Важливо, що на важких глинистих та кислих ґрунтах гарбуз не зможе рости. Готуючи грядку, внеси по два відра перепрілого гною та листової землі, відро піску, відро деревної золи та по 2 ст. л. суперфосфату та сульфату калію.

Землю необхідно добре перемішати та сформувати грядку завширшки 1,5–1,7 м, заввишки 40–60 см. При цьому грядку потрібно полити теплою водою.

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт 2023

Глибина та діаметр кожної ямки для посадки мають бути на 5 см більшими, ніж у земляної грудки навколо кореневої системи розсади. Садять гарбуз увечері. Для цього розстели на готову грядку чорну плівку і добре зафіксуй її з обох боків, щоб не здувало вітром. Наміть крейдою, де будуть розташовані ямки для розсади гарбуза. Їх можна розташовувати в шаховому порядку. Зроби за розмітками хрестоподібні надрізи на плівці діаметром 30 см. Викопай під кожним розрізом ямки відповідних розмірів. Насип на дно компост, перемішаний із деревною золою шаром 5–6 см. Пролий кожну лунку водою і поклади кущ із розсадою гарбуза, щоб він дивився вертикально вгору. Засип лунки землею та полий водою. Перші 14 днів встанови над розсадою дуги та накинь на них мішковину, щоб удень захистити рослини від сонця (а вночі — від холоду).

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