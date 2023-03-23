Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт у 2023 році і що для цього потрібно

Гарбуз в Україні вирощують багато садівників, адже це один із найкорисніших овочів. У його плодах міститься чимало вітамінів та рідкісних речовин, які необхідні організму людини.
Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.
На те, коли садять гарбуз, впливає клімат регіону. Ця культура вважається дуже теплолюбною, тому садити гарбуз потрібно тоді, коли температура ґрунту досягне +15 °С, і не буде заморозків. Температура на вулиці має бути від 18 до 20 °С.
Сприятливі дні посадки розсади вдома або у теплиці:
Через те що гарбуз вважається південною культурою, йому потрібно багато сонця. Грядки потрібно формувати на відкритому, добре освітленому місці.
Якщо ділянка розташована в низині, висаджуй розсаду на грядки заввишки не нижче ніж 60 см. При цьому ґрунт має бути родючим, легким і пухким.
Якщо ділянка розташована в низині, висаджуй розсаду на грядки заввишки не нижче ніж 60 см. При цьому ґрунт має бути родючим, легким і пухким.
Важливо, що на важких глинистих та кислих ґрунтах гарбуз не зможе рости. Готуючи грядку, внеси по два відра перепрілого гною та листової землі, відро піску, відро деревної золи та по 2 ст. л. суперфосфату та сульфату калію.
Землю необхідно добре перемішати та сформувати грядку завширшки 1,5–1,7 м, заввишки 40–60 см. При цьому грядку потрібно полити теплою водою.
А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.
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