Не лише багата на вітаміни! У чому користь чорноплідної горобини для здоров’я людини

Підтримувати своє здоров’я завжди хочеться не лише вітамінами з пігулок, але й природним шляхом. Корисні елементи вдається отримувати з різних продуктів, зокрема ягід. І коли набридає їсти лише малину чи лохину, тоді на допомогу може прийти чорноплідна горобина.

Цей чагарник культивується зазвичай для отримання лікарської сировини, тож у його позитивних якостях можна не сумніватись. Тож лишається тільки дізнатись, у чому користь і шкода чорноплідної горобини.

Які корисні елементи містить чорноплідна горобина

Плоди чорноплідної горобини містять: вітаміни A, K, B, C, E, глюкозу, сахарозу та фруктозу, а також пектини, дубильні речовини, бета-каротин, макро- і мікроелементи — мідь, бор, марганець, залізо, марганець.

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Крім того, у ягідках є сорбіт, що дозволяє їх вживати діабетикам. Також плоди чорноплідної горобини містять органічні кислоти, зокрема фолієву та нікотинову.

Користь чорноплідної горобини

Властивості чорноплідної горобини сприяють нормалізації роботи кишківника та обміну речовин, зміцненню кровоносних судин, зниженню рівня холестерину, а також стимулюють вироблення жовчі та надають спазмолітичну дію.

Крім того, завдяки дубильним речовинам, які містять плоди, з організму людини виводяться токсичні сполуки. А пектини дозволяють виводити ще й шкідливу мікрофлору.

Також плоди застосовують, щоб запобігти чи лікувати гіпо- та авітаміноз, тиреотоксикоз та стимулювати роботу щитоподібної залози.

Шкода та протипоказання від чорноплідної горобини

Здебільшого шкідливо вживати плоди чорноплідної горобини людям з підвищеним згортанням крові, тромбозом, колітом, а також зниженим тиском, підвищеною кислотністю та виразковою хворобою. Тому перед вживанням часто рекомендується звернутися за консультацією до лікаря.

Також багато вітамінів є в таких ягодах як чорниця, порічка та ожина. Раніше ми розповідали про корисні властивості ожини та її небезпечні складові.

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