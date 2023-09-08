Сезон малини у розпалі! У чому користь цієї ягоди та як її застосовують у косметології

Малина — одна із найулюбленіших ягід з дитинства. Ми чудово знаємо про її лікувальні властивості — у час застуди та грипу час із малини легко впорається із температурою, запальними процесами в організмі та загальною слабкістю. Але чи це всі корисні властивості цієї ягоди?

Ми зібрали цікаві факти про малину, способи її заготовлення і споживання та про її лікувальні, цілющі й косметологічні властивості.

Користь малини

Малина багата на мікроелементи та вітаміни, що зміцнюють імунну систему людини. Ягода ефективно протидіє запальним процесам в організмі та стане у пригоді для лікування хронічних недуг дихальних шляхів.

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До того ж плоди та листя малини можна застосовувати у косметології — для лікування акне та виразок на шкірі.

Які вітаміни та мікроелементи містяться у малині?

Малина містить багато вітаміну С, завдяки якому зміцнює імунітет, значно покращує колір обличчя, допомагає при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

Також ягода багата на вітамін А, вітаміни групи B, РР, бета-ситостерин, тож здатна допомогти при хворобах нирок, гіпертонії та недокрів’ї.

Малина містить і корисний природній цукор: фруктозу та глюкозу. Вони потрібні нам для живлення нашого мозку, стимуляції його роботи та покращення роботи серцево-судинної системи.

Високий вміст фолієвої кислоти, на яку теж багата малина, неймовірно корисний для жінок: вживаючи малину, можна покращити своє репродуктивне здоров’я.

Також корисне для жінок і листя малини, які містить речовини, що сприяють стимуляції роботи мускулатури кишківника та матки.

Дієтичні властивості малини

Малина є неймовірно дієтичною ягодою: містить лише 41 калорію на 100 грамів продукту.

Вживаючи малину, можна не лише покращити свій загальний стан здоров’я, підвищити стійкість імунітету, а й схуднути.

Косметологічне застосування ягід та листя рослини

Не варто забувати й про косметологічні властивості малини. Наприклад, настій з квітів рослини допомагає при вуграх чи шкірних захворюваннях. Олійний настій квітів застосовують при укусах комах та реакціях на шкірі на ці укуси.

Листя малини мають протизапальні, зв’язувальні, антитоксичні та кровоспинні властивості. Внутрішньо настій з листя можна застосовувати при хворобах органів дихання, гарячці, діареї, гастриті, при шлункових кровотечах і геморої, при надмірних менструаціях та проти висипів на тілі.

Зовнішньо настій листя застосовують для полоскання при стоматиті, фарингіті й ангіні.

Плоди малини та настої на плодах і квітах допомагають зберегти пружність і рівний тон обличчя, позбавляють зморшок та додають шкірі обличчя приємного здорового кольору.

До того ж малина добре відбілює шкіру, настоями рекомендують промивати жиру шкіру та прищі.

Як зберігати малину?

Найкорисніший рецепт вживання — просто їсти свіжу ягоду або ж заморожувати її без будь-яких додатків. Ти можеш морозити ягоди цілими, головне — добре просуши перед тим, як класти в морозилку.

Якщо ж ти полюбляєш солодку ягоду і не хочеш її морозити — спробуй перетерти малину з цукром. Щоб продовжити її термін придатності, цукру необхідно додавати на 200-300 грамів більше, ніж ягід, і зберігати в холодильнику.

Одна із головних особливостей цієї ягоди — стійкість до термічних обробок, при яких вона не втрачає своїх корисних властивостей. Тож малину можна сміливо морозити (як цілу, так і перетерту), варити, закривати варення та сиропи.

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