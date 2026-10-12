Гриби в томаті на зиму: рецепт із доступних інгредієнтів

Гриби в томатному соусі на зиму — це смачна заготовка, яка чудово доповнить картоплю, каші або м’ясні страви. Завдяки цибулі, томатній пасті та спеціям гриби набувають насиченого смаку й апетитного аромату.

Якщо ти ще не готував таку консервацію, спробуй цей класичний рецепт із томатом і цибулею. Розповідаємо, які інгредієнти знадобляться та як приготувати гриби в томаті на зиму.

Гриби в томаті на зиму: як приготувати

Гриби в томатному соусі — універсальна закуска, яку можна подавати як самостійну страву або використовувати як доповнення до гарнірів. Для приготування підійдуть опеньки, білі гриби, маслюки або магазинні печериці.

Особливого смаку заготівлі надають обсмажена цибуля, томатна паста, спеції та невелика кількість оцту. Соус виходить густим і ароматним, а гриби добре просочуються ним під час тушкування.

Такий рецепт грибів у томаті на зиму не потребує складних кулінарних навичок. Головне — правильно підготувати гриби, дотримуватися пропорцій і заздалегідь простерилізувати банки.

Інгредієнти для грибів у томатному соусі на зиму

Відварені гриби — 1 кг;

Ріпчаста цибуля — 1 кг;

Томатний соус — 500 г або густа томатна паста — 200–400 г;

Рослинна олія — 100 мл;

Оцет 9% — 80–100 мл;

Цукор — приблизно 80 г;

Сіль — 1–2 ст. л. або до смаку;

Лавровий лист — до смаку;

Чорний або духмяний перець горошком — до смаку;

Спосіб приготування грибів у томаті на зиму

Підготуй гриби. Ретельно перебери та очисть лісові гриби, видали забруднення й промий їх. Відвари відповідно до виду грибів і перевірених рекомендацій щодо їхнього приготування. Якщо використовуєш печериці, відвари їх до готовності. Відкинь гриби на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Обсмаж цибулю. Очисть ріпчасту цибулю та наріж кубиками або півкільцями. У великій каструлі з товстим дном розігрій рослинну олію, додай цибулю й обсмажуй на середньому вогні до м’якості. Вона має стати прозорою та злегка золотистою. Додай томатну пасту та спеції. Виклади до цибулі підготовлені гриби, додай томатний соус або томатну пасту, сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Якщо використовуєш густу пасту, розведи її до потрібної консистенції. Ретельно перемішай усі інгредієнти. Протушкуй грибну суміш. Готуй гриби в томатному соусі на помірному вогні приблизно 20–30 хвилин, періодично помішуючи, щоб маса не пригоріла. Наприкінці додай оцет і перемішай. Час приготування залежить від виду грибів та особливостей рецепта. Підготуй банки. Розклади гарячу грибну суміш у чисті простерилізовані банки. Для тривалого зберігання використовуй лише перевірений рецепт консервування з визначеними параметрами кислотності й термічної обробки. Щільно закрий банки відповідними кришками та дотримуйся рекомендованого режиму обробки.

Гриби на зиму з томатною пастою виходять насиченими на смак і добре поєднуються з різними гарнірами. Перед подаванням можна додати свіжу зелень або трохи часнику, якщо любиш виразніший аромат.

Важливо: для домашніх грибних консервів не варто покладатися лише на перевертання банок чи укутування ковдрою. Гриби належать до продуктів із підвищеним ризиком ботулізму, тому для зберігання за кімнатної температури потрібен науково перевірений режим консервування. Не куштуй консервацію, якщо є сумніви щодо її безпечності.

Якщо назбирав боровичків, спробуй закрити білі гриби на зиму: Вікна давали традиційний рецепт із Карпат.

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