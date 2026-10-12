Грибы в томате на зиму: рецепт из доступных ингредиентов

Грибы в томатном соусе на зиму — это вкусная заготовка, которая отлично дополнит картофель, каши или мясные блюда. Благодаря луку, томатной пасте и специям грибы приобретают насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Если ты еще не готовил такую консервацию, попробуй этот классический рецепт с томатом и луком. Рассказываем, какие ингредиенты понадобятся и как приготовить грибы в томате на зиму.

Грибы в томате на зиму: как приготовить

Грибы в томатном соусе — универсальная закуска, которую можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве дополнения к гарнирам. Для приготовления подойдут опята, белые грибы, маслята или магазинные шампиньоны.

Особый вкус заготовке придают обжаренный лук, томатная паста, специи и небольшое количество уксуса. Соус получается густым и ароматным, а грибы хорошо пропитываются им во время тушения.

Такой рецепт грибов в томате на зиму не требует сложных кулинарных навыков. Главное — правильно подготовить грибы, соблюдать пропорции и заранее простерилизовать банки.

Ингредиенты для грибов в томатном соусе на зиму

Отваренные грибы — 1 кг;

Репчатый лук — 1 кг;

Томатный соус — 500 г или густая томатная паста — 200–400 г;

Растительное масло — 100 мл;

Уксус 9% — 80–100 мл;

Сахар — примерно 80 г;

Соль — 1–2 ст. л. или по вкусу;

Лавровый лист — по вкусу;

Черный или душистый перец горошком — по вкусу.

Способ приготовления грибов в томате на зиму

Подготовь грибы. Тщательно перебери и очисти лесные грибы, удали загрязнения и промой их. Отвари в соответствии с видом грибов и проверенными рекомендациями по их приготовлению. Если используешь шампиньоны, отвари их до готовности. Откинь грибы на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Обжарь лук. Очисти репчатый лук и нарежь кубиками или полукольцами. В большой кастрюле с толстым дном разогрей растительное масло, добавь лук и обжаривай на среднем огне до мягкости. Он должен стать прозрачным и слегка золотистым. Добавь томатную пасту и специи. Выложи к луку подготовленные грибы, добавь томатный соус или томатную пасту, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Если используешь густую пасту, разведи ее до нужной консистенции. Тщательно перемешай все ингредиенты. Потуши грибную смесь. Готовь грибы в томатном соусе на умеренном огне примерно 20–30 минут, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела. В конце добавь уксус и перемешай. Время приготовления зависит от вида грибов и особенностей рецепта. Подготовь банки. Разложи горячую грибную смесь в чистые простерилизованные банки. Для длительного хранения используй только проверенный рецепт консервирования с определенными параметрами кислотности и термической обработки. Плотно закрой банки подходящими крышками и соблюдай рекомендованный режим обработки.

Грибы на зиму с томатной пастой получаются насыщенными по вкусу и хорошо сочетаются с разными гарнирами. Перед подачей можно добавить свежую зелень или немного чеснока, если любишь более выразительный аромат.

Важно: для домашних грибных консервов не стоит полагаться только на переворачивание банок или укутывание одеялом. Грибы относятся к продуктам с повышенным риском ботулизма, поэтому для хранения при комнатной температуре необходим научно проверенный режим консервирования. Не пробуй консервацию, если есть сомнения в ее безопасности.

Если насобирал боровиков, попробуй закрыть белые грибы на зиму: Вікна публиковали традиционный рецепт из Карпат.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!