Как приготовить белые грибы: простые и вкусные идеи для твоего осеннего меню

Осень — традиционная пора для сбора лесных вкусностей. Белые грибы считаются трофеем среди грибников, а их сезон начинается в конце августа — второй декаде сентября.
Найти белый гриб можно в пихтовых и сосновых лесах.
Сразу после сбора лесных подарков возникает вопрос: как приготовить белые грибы и что именно? Мы нашли для тебя пять рецептов блюд из белых грибов.
Жюльен с белыми грибами
Жюльен считается традиционным французским блюдом. Но украинской нотки блюду придают наши белые грибы, которые, кстати, в Европе не принято употреблять в пищу.
Ингредиенты жульена с белыми грибами
- Белые грибы — 3 шт;
- Лук — 1 шт;
- Сметана (20%) — 3 ст. л;
- Мука — 1 ст. л;
- Сыр твердый — 100 г;
- Растительное масло — 2 ст. л;
- Соль и перец по вкусу
Рецепт жульена с белыми грибами
- Грибы нужно хорошо вымыть и обсушить. Нарежь их мелкими кубиками и обжарь на растительном масле. Добавь мелко нарезанный на кубики лук и туши на небольшом огне.
- Выложи сметану в кастрюлю, на маленьком огне держи ее и помешивай несколько минут. Добавь соль, перец и муку. Вари до загустения.
- Грибы переложи в формы для выпечки, залей сметанным соусом и посыпь тертым сыром.
- Разогрей духовую печь до 200 градусов и поставь формы на 10 минут. Подавай к столу горячим и наслаждайся!
Ризотто с белыми грибами
Ризотто является традиционным итальянским блюдом. Мы привыкли подавать рис с мясом, морепродуктами, овощами и грибами. Как приготовить ризотто с белыми грибами — читай дальше.
Ингредиенты ризотто с белыми грибами
- Белые грибы — 500 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Сыр твердый — 100 г;
- Овощной бульон из моркови (1 шт), корня петрушки (1 шт) ты лука (1 шт) — 1 л;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Белое сухое вино — 2 стакана;
- Рис нешлифованный — 1,5 стакана;
- Перец, соль и петрушка по вкусу
Рецепт ризотто с белыми грибами
- Нарежь грибы на большие кубики.
- Сделай бульон из овощей, процеди его через марлю.
- На сковороде обжарь сухой рис на растительном масле, добавь вино и порциями вводи бульон. На небольшом огне.
- На другой сковороде обжарь чеснок на сливочном масле, добавь грибы и туши до готовности.
- Добавь к грибам лук и пожарь еще несколько минут.
- Посоли и поперчи по вкусу.
- Выложи грибы к рису, накрой крышкой и на малом огне туши все еще 5-10 мин.
- Добавь в ризотто рис и оставь на плите на 3 мин. Подавай на стол теплым.
Белые грибы в сметане
Это блюдо готовится, как правило, из свежесобранных грибов. Покоряет все: и вкус, и простота и быстрота приготовления. Без грибов в сметане не обойдется ни один сезонный стол грибника — как приготовить белые грибы в сметане, смотри дальше.
Ингредиенты белых грибов в сметане
- Белые грибы — 500 г;
- Лук — 1 шт;
- Морковь — 2 шт;
- Перец болгарский — 1 шт;
- Соль, молотый перец по вкусу;
- Растительное масло;
- Зелень
Рецепт белых грибов в сметане
- Начисть белые грибы, залей холодной водой и вари 15 минут.
- Промой вареные грибы под холодной. Нарежь крупные грибы на ломтики, а мелкие можешь не резать.
- Лук и морковь нарежь тонкими полукольцами, а перец — соломкой.
- В сковороде разогрейте масло. Добавить грибы, лук, морковь и перец. Жарь до мягкости, время от времени помешивая.
- Добавь соли, перца и сметаны. Туши под накрытой крышкой 10 минут.
- Готовое блюдо укрась зеленью.
Картофель с мясом и грибами, запеченный в горшках
Такое блюдо будет уместно даже на праздничном столе. Получится сытно и вкусно! К тому же, готовится довольно просто. Как приготовить белые грибы в сочетании с мясом и картофелем читай в рецепте.
Ингредиенты картофеля с мясом и белыми грибами в горшках
- Картофель — 4 шт;
- Мясо — 200 г;
- Грибы —150 г;
- Лук — 1 шт;
- Сливки —4 ст. л;
- Сыр твердый — 100 г;
- Специи по вкусу
Рецепт картофеля с мясом и белыми грибами в горшках
- Белые грибы промываем в холодной воде и ставим на огонь. Варить около 15 минут до готовности.
- Мясо обжарь на растительном масле. Лук обжарь отдельно.
- Картошку нарежь кубиками или кружочками.
- В горшки выложи все ингредиенты слоями: мясо, картофель, лук, грибы. Посоли и поперчи по желанию.
- Смешай сливки со специями: мускатный орех, лавровый лист, добавь зелень (укроп и петрушка) и залей этой смесью содержимое горшков.
- Ставь в раскаленную до 200 градусов духовую печь на 20-30 минут. За 5 минут до полной готовности затри блюдо сыром, подавай горячим.
Рагу с белыми грибами и овощами
Рагу — это сытное и полезное блюдо, достаточно простое в приготовлении. Кроме того, это отличная идея, как приготовить белый гриб. Рагу готовят на основе овощей. В сезон грибов такое блюдо представляет собой мастхев для каждого стола.
Ингредиенты рагу с белыми грибами и овощами
- Белые грибы — 250 г;
- Картофель — 5 шт;
- Рис — 3 ст. л;
- Горох свежий — 3 ст. л;
- Томатная паста — 1-2 ст. л;
- Масло — 1 ст. л;
- Петрушка и зеленый лук;
- Перец и соль по вкусу
Рецепт рагу с белыми грибами и овощами
- Нарежь грибы на большие кубики. Туши вместе с зеленым луком 10 минут на масле.
- Добавь томатную пасту, посоли и поперчи, доведи до кипения.
- Картошку нарежь кубиками, положи к остальным продуктам. Через 5 минут добавь горох и рис. Тушить на маленьком огне под закрытой крышкой 20 минут.
- Добавь зелень и подавай к столу.
Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков на зиму в материале.
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