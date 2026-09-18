Как приготовить белые грибы: простые и вкусные идеи для твоего осеннего меню

Осень — традиционная пора для сбора лесных вкусностей. Белые грибы считаются трофеем среди грибников, а их сезон начинается в конце августа — второй декаде сентября.

Найти белый гриб можно в пихтовых и сосновых лесах.

Сразу после сбора лесных подарков возникает вопрос: как приготовить белые грибы и что именно? Мы нашли для тебя пять рецептов блюд из белых грибов.

Жюльен с белыми грибами

Жюльен считается традиционным французским блюдом. Но украинской нотки блюду придают наши белые грибы, которые, кстати, в Европе не принято употреблять в пищу.

Ингредиенты жульена с белыми грибами

Белые грибы — 3 шт;

Лук — 1 шт;

Сметана (20%) — 3 ст. л;

Мука — 1 ст. л;

Сыр твердый — 100 г;

Растительное масло — 2 ст. л;

Соль и перец по вкусу

Рецепт жульена с белыми грибами

Грибы нужно хорошо вымыть и обсушить. Нарежь их мелкими кубиками и обжарь на растительном масле. Добавь мелко нарезанный на кубики лук и туши на небольшом огне. Выложи сметану в кастрюлю, на маленьком огне держи ее и помешивай несколько минут. Добавь соль, перец и муку. Вари до загустения. Грибы переложи в формы для выпечки, залей сметанным соусом и посыпь тертым сыром. Разогрей духовую печь до 200 градусов и поставь формы на 10 минут. Подавай к столу горячим и наслаждайся!

Ризотто с белыми грибами

Ризотто является традиционным итальянским блюдом. Мы привыкли подавать рис с мясом, морепродуктами, овощами и грибами. Как приготовить ризотто с белыми грибами — читай дальше.

Ингредиенты ризотто с белыми грибами

Белые грибы — 500 г;

Сливочное масло — 100 г;

Сыр твердый — 100 г;

Овощной бульон из моркови (1 шт), корня петрушки (1 шт) ты лука (1 шт) — 1 л;

Чеснок — 3 зубчика;

Белое сухое вино — 2 стакана;

Рис нешлифованный — 1,5 стакана;

Перец, соль и петрушка по вкусу

Рецепт ризотто с белыми грибами

Нарежь грибы на большие кубики. Сделай бульон из овощей, процеди его через марлю. На сковороде обжарь сухой рис на растительном масле, добавь вино и порциями вводи бульон. На небольшом огне. На другой сковороде обжарь чеснок на сливочном масле, добавь грибы и туши до готовности. Добавь к грибам лук и пожарь еще несколько минут. Посоли и поперчи по вкусу. Выложи грибы к рису, накрой крышкой и на малом огне туши все еще 5-10 мин. Добавь в ризотто рис и оставь на плите на 3 мин. Подавай на стол теплым.

Белые грибы в сметане

Это блюдо готовится, как правило, из свежесобранных грибов. Покоряет все: и вкус, и простота и быстрота приготовления. Без грибов в сметане не обойдется ни один сезонный стол грибника — как приготовить белые грибы в сметане, смотри дальше.

Ингредиенты белых грибов в сметане

Белые грибы — 500 г;

Лук — 1 шт;

Морковь — 2 шт;

Перец болгарский — 1 шт;

Соль, молотый перец по вкусу;

Растительное масло;

Зелень

Рецепт белых грибов в сметане

Начисть белые грибы, залей холодной водой и вари 15 минут. Промой вареные грибы под холодной. Нарежь крупные грибы на ломтики, а мелкие можешь не резать. Лук и морковь нарежь тонкими полукольцами, а перец — соломкой. В сковороде разогрейте масло. Добавить грибы, лук, морковь и перец. Жарь до мягкости, время от времени помешивая. Добавь соли, перца и сметаны. Туши под накрытой крышкой 10 минут. Готовое блюдо укрась зеленью.

Картофель с мясом и грибами, запеченный в горшках

Такое блюдо будет уместно даже на праздничном столе. Получится сытно и вкусно! К тому же, готовится довольно просто. Как приготовить белые грибы в сочетании с мясом и картофелем читай в рецепте.

Ингредиенты картофеля с мясом и белыми грибами в горшках

Картофель — 4 шт;

Мясо — 200 г;

Грибы —150 г;

Лук — 1 шт;

Сливки —4 ст. л;

Сыр твердый — 100 г;

Специи по вкусу

Рецепт картофеля с мясом и белыми грибами в горшках

Белые грибы промываем в холодной воде и ставим на огонь. Варить около 15 минут до готовности. Мясо обжарь на растительном масле. Лук обжарь отдельно. Картошку нарежь кубиками или кружочками. В горшки выложи все ингредиенты слоями: мясо, картофель, лук, грибы. Посоли и поперчи по желанию. Смешай сливки со специями: мускатный орех, лавровый лист, добавь зелень (укроп и петрушка) и залей этой смесью содержимое горшков. Ставь в раскаленную до 200 градусов духовую печь на 20-30 минут. За 5 минут до полной готовности затри блюдо сыром, подавай горячим.

Рагу с белыми грибами и овощами

Рагу — это сытное и полезное блюдо, достаточно простое в приготовлении. Кроме того, это отличная идея, как приготовить белый гриб. Рагу готовят на основе овощей. В сезон грибов такое блюдо представляет собой мастхев для каждого стола.

Ингредиенты рагу с белыми грибами и овощами

Белые грибы — 250 г;

Картофель — 5 шт;

Рис — 3 ст. л;

Горох свежий — 3 ст. л;

Томатная паста — 1-2 ст. л;

Масло — 1 ст. л;

Петрушка и зеленый лук;

Перец и соль по вкусу

Рецепт рагу с белыми грибами и овощами

Нарежь грибы на большие кубики. Туши вместе с зеленым луком 10 минут на масле. Добавь томатную пасту, посоли и поперчи, доведи до кипения. Картошку нарежь кубиками, положи к остальным продуктам. Через 5 минут добавь горох и рис. Тушить на маленьком огне под закрытой крышкой 20 минут. Добавь зелень и подавай к столу.

Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков на зиму в материале.

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