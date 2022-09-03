Как свеженькие: пошаговые рецепты маринованных грибов на зиму

Осень – любимая пора всех грибников! Ведь каждый поход в лес в это время – это приятная лотерея, где призом могут быть жареные, вареные, печеные грибочки под всеми соусами и с разнообразными гарнирами на ужин.

Когда как ни сейчас нужно позаботиться о том, чем лакомиться зимой? В перерыве между закрутками овощей и сбором урожая, удели время на приготовление вкуснейших грибочков.

А пошаговые рецепты маринованных грибов ты найдешь в нашем материале.

Рецепт маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

Грибы – 2,3 кг

Лук – 2 шт

Перец горошком – 20 шт

Лавровый лист – по вкусу

Уксус – 125 мл

Вода – 1л

Соль – 3 ст. л

Сахар – 3, 5 ст. л

Способ приготовления маринованных грибов:

Прежде всего будущие маринованные грибы нужно почистить, промыть и нарезать на большие кусочки. Если шампиньоны небольшие, можно класть их целиком. Грибы отварить до готовности вместе с лавровыми листьями, луком и перчиком. После этого нужно смешать в кастрюле составляющие маринада: уксус, воду, соль и сахар. Далее нужно вскипятить маринад и проварить в нем грибы (примерно 15 мин). На дно банки следует выложить один лавровый лист и несколько горошин перца. Выложить шампиньоны с маринадом в литровые банки. Стерилизовать грибы нужно 30 – 40 мин.

По этому рецепту у тебя получатся вкуснейшие маринованные грибы!

Приятного аппетита!

Рецепт белых маринованных грибов на зиму

Ингредиенты:

Белые грибы – 1 кг

Вода – 1,5 л

Соль – 3 ст.л

Уксус – 60 мл

Гвоздика – 3 бутона

Черный перец – 3 горошки

Лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления маринованных грибов:

В первую очередь грибы нужно хорошо промыть, удалить из них все признаки червивости и грязи. После этого нужно срезать низ ножек и зачистить ножом под водой. Но делать это нужно быстро, чтобы они не впитали большое количество воды. Помести их в кастрюлю, добавь воду и соль. Вари 15-20 мин после закипания. После этого готовь маринад. В кастрюлю налей кипяток, добавь соль, сахар, гвоздику, черный перец и лавровый лист. Вари все это 5-6 мин. Добавь уксус. В кипящий маринад закинь белые грибы и вари их 10-15 мин. После этого положи их в банки, оставшиеся в маринаде специи тоже добавь в банки. Залей все это маринадом, накрой крышкой и поставь грибы стерилизоваться. После этого на дно кастрюли положи перевернутую тарелку и поставь на нее банку. Это делают для того, чтобы банка не перегрелась. Залей все это теплой водой, чтобы стекло не треснуло. Стерилизуй белые грибы 15-20 минут на маленьком огне. После этого вытаскивай банку и закатывай крышку. Клади банку крышкой вниз и оставляй их на один день.

После этого положи их в холодильник или в подвал. Попробуй, какой приятный вкус будет у маринованных грибов!

Приятного аппетита!

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